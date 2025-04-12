Alanya'da Mahmutlar Hüsnü Gönüllü Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

(ANTALYA) - Alanya'da Mehmet ve Esma Gönüllü'nün oğulları merhum Hüsnü Gönüllü adına Mahmutlar Mahallesi'ne yaptırılan Hüsnü Gönüllü Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "50 bine yakın nüfusun olduğu bir bölgede, böyle güzel bir tesisin olması Mahmutlar'daki sağlık ihtiyacına önemli bir çözüm olacaktır" dedi.

Gönüllü ailesi tarafından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan Mahmutlar Hüsnü Gönüllü Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı.

Açılış programına Kaymakam Fatih Ürkmezer, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Başkan Özçelik, İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek temsilcileri, vatandaşlar ile hayırsever Gönüllü ailesinin mensupları katıldı.

Üç doktor üç sağlık personeliyle hem Mahmutlar Mahallesi'ne hem de bölgedeki diğer mahallelere hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında Gönüllü ailesi adına konuşan Mustafa Toksöz, "Bu merkez, Sayın Kaymakamımız ve Sayın İlçe Sağlık Müdürümüzün destekleriyle hayata geçti. Alanya Belediyemiz de bu süreçte gerek imar planı gerek yer tahsisi ve gerekse de projenin hazırlanıp iskana alınması anlamında çok yardımcı oldular. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, şunları söyledi:

"İki sene önce Mehmet Gönüllü amcamız oğulları adına bir hayır yapmak üzere Kaymakam Bey'e başvuru yaptılar. Mahmutlar, 50 bini aşkın nüfusu ile çok büyük bir yer ve diğer sağlık ocakları dolu olduğu için yeni kayıt açamıyorduk. Buraya yeni taşınan komşularımızı başka sağlık merkezlerine yönlendiriyorduk ki bu da bir çok soruna neden oluyordu. Burada ihtiyacımız olduğunu söyledik ve aile ile irtibata geçerek inşaatı başlattık. Önce Alanya Belediyesi'ne teslim edildi, ardından Valilik ile protokol imzalayıp hizmete aldık. Hüsnü Gönüllü kardeşimizin ismi burada sonsuza kadar yaşayacak. Bu hayrın kabul edilmesini niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Özçelik ise şöyle konuştu:

"Sağlıkla ilgili böyle önemli bir tesisi ihtiyaç olan bir bölgeye kazandırdığı için Gönüllü Ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı eserde adı yaşatılacak olan Hüsnü Gönüllü'ye rahmet diliyorum. Onun adı böyle hayırlı bir hizmette yaşayacak ve bu ismin yaşatılmasını sağlayan Mehmet Amca'ma teşekkür ediyorum. 2023 yılında dönemin belediye yönetimi ile başlayan ve temelleri atılan bu tesisin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 50 bine yakın nüfusun olduğu bir bölgede, böyle güzel bir tesisin olması Mahmutlar'daki sağlık ihtiyacına önemli bir çözüm olacaktır. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, İlçe Sağlık Müdürümüze, dönemin Belediye Başkanına ve tüm paydaşlara en çok da böyle bir talepte bulunan Gönüllü Ailesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisin uzun yıllar bölgemize hizmet vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, açılış programına katılan vatandaşlara, şöyle seslendi:

"Toplum sağlığını doğrudan etkileyecek kıymetli bir açılışta sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu merkezin açılışına öncülük eden Gönüllü Ailesine kalben şükranlarımı sunuyorum. Alanya'mız hayırseverlikte Türkiye'nin birincisi benim gözümde. Hayırseverlerimiz devamlı olarak Alanya'mıza yeni eserler kazandırmakta. Bu da bizim en büyük gururumuz. Bu eserler sadece bir bina değil, vicdanın topluma olan ve vatana, millete olan bağlılığının bir göstergesi. İnşallah Hüsnü Gönüllü Aile Sağlığı Merkezi adıyla yaşayacak."

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki Alanya'mızda halen açılışlarını yapmakta olduğumuz birçok hayırseverlerin içinde bulunduğu kurumlar var. Bugün batı bölgesinde MÜSİAD'ın tamamladığı özel eğitim okulunu ziyaret ettik. Orada öğrencilerimizi gördük ve burada başka bir hayırseverimizin Alanya'mıza kazandırdığı bir sağlık tesisinin açılışını yapıyoruz. Alanya'da hayırseverlerimiz eğitimden sağlığa, dini kuruluşlardan hastaneye hepsinin altına imzaları var. Alanya'daki okulların yüzde 63'ünü hayırseverlerimiz yapmış ki bu çok önemli. Mustafa Bey'in bize ilk teması ile başlayan sürecin bu şekilde güzel sonuçlanmasının huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe Sağlık Müdürümüz, önceki dönem Belediye Başkanımız ve kendisi de bir hayırsever olan Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik ile birlikte bu tesisin resmi olarak açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hali hazırda 3 doktor arkadaşımız ekibi ile burada çalışıyor ve ihtiyaca göre altı doktor hizmet verebilecek. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Kaymakam Ürkmezer ve Özçelik tarafından hayırsever Mehmet Gönüllü'ye plaket ve çiçek takdim edildi. Protokol üyeleri ve Gönüllü ailesi, İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın duaları eşliğinde kurdele kesimini gerçekleştirdi. Protokol üyeleri daha sonra sağlık merkezini gezdi.