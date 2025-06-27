Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİK, ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

'YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALDIK'

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Özçelik, "Öncelikle Alanya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyorum, 1-2 saat içerisinde şu anda kısmen kontrol altına alınmış olan yangını tamamen kontrol altına almış ve soğutma çalışmalarına başlamış olacağız. Sabah saat 08.00 civarında, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangının çıktığını düşünüyoruz ama henüz kesin ve net bir bilgi yok" dedi.

'SIÇRAMASINI ÖNLEDİK'

Yangının Kızılalan Kent Orman mevkisine ilerlemesini engellemek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Osman Tarık Özçelik, "An itibarıyla yangını aşağı yukarı kontrol altına almaya başladık. 50 hektar civarında, belki biraz daha fazla bir alanı kaybetmiş bulunmaktayız. Ancak bütün gayretimiz, yangının Alanya'nın Kızılalan mevkisinin Kent Orman olarak bilinen bölgesine sıçramaması yönündeydi. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin hem de Alanya Belediyesi ekiplerinin ve hava unsurlarımızın yoğun desteğiyle şu ana kadar bu engellemeyi başardık. Umuyorum ki bu noktada yangını durdurmuş olacağız. Tüm Alanya'mıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

KAYMAKAMLIK: MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Alanya Kaymakamlığı ise yangına dair yaptığı yazılı açıklamada, müdahalenin çok sayıda ekip ve hava unsuruyla sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi ekipleri ve Jandarma Komutanlığı birliklerimizin ortak koordinasyonunda; havadan 2 uçak ve 3 helikopter; karadan ise 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisinden oluşan ekibimizle müdahale edilmektedir. Ekiplerimizin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürdürülmektedir."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. 9 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 12 hektar orman zarar gördü.

Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.