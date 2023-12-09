Alanya\'da otomobil denize düştü, 2 genç hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetti.
İlçenin Okurcalar Mahallesi'ndeki iskelede, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil hareket etmek için manevra yaparken denize düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, araçtaki B.Ç. (24) ile Y.Z'nin (22) cesetlerini sudan çıkardı. Otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çekildi.
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