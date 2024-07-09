Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde sahte para ile alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu A.H. ve S.G, Güllerpınarı Mahallesi'nde kaldıkları otelde yakalandı.
Yapılan aramada sahte 58 adet 100 dolar, 16 adet 200 lira, 18 adet 50 lira ile 23 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Sahte Para Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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