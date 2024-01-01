Alanya\'da Şehitler Anıldı, İsrail ve PKK Protesto Edildi

ANTALYA'da Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından düzenlenen programa katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikleri andı.

ALDAP tarafından 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen programa katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk anıtı önünde toplandı. Programda Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerin fotoğraflarının bulunduğu afiş yer aldı. Şehitlerin anıldığı programda İsrail ve terör örgütü PKK protesto edildi. Programda açıklama yapan ALDAP Dönem Başkanı Ersin Kaplan, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anarak, terör örgütü PKK ve destekçilerini sert dille eleştirdi. Kaplan, devletin verdiği karşılığa desteklerini belirtirken, daha fazla tedbir alınması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

'ŞANLI ORDUMUZUN ÜNİFORMASI ALTINDA HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ'

Kaplan açıklamasında şunları söyledi: ?Allah yolunda can veren, dipdiri şehitlere selam olsun. Pençe Kilit operasyon bölgesinde Siyonizmin, emperyalizmin maşaları, aşağılık terör örgütü PKK tarafından 12 yiğidimiz kahpece şehit edildi. Hem askerlerimizi şehit eden aşağılık terör örgütü PKK'yı hem PKK'ya binlerce tır silah gönderen katil ABD'yi hem de bu organizasyonun ardındaki asıl güç Siyonist Yahudi katil sürüsü İsrail'i lanetlerin en büyüğü ile lanetliyoruz. Yiğitlerimize yapılan bu saldırının ardından devletimiz tarafından verilen her türlü karşılığı desteklediğimizi buradan ilan ediyoruz. Ancak yeterli olmadığını düşünüyoruz. Suriye ve Irak sınırımızın tamamında, bu katil sürülerinin ülkemize ve askerimize zarar vermesine engel olacak en az 40-50 kilometre derinlikte tampon bir koridorun oluşmasını bekliyoruz. Devletimizin böyle bir gücü olduğunu biliyoruz. Buradan, bizlere asker olarak ihtiyaç duyulduğunda şanlı ordumuzun üniforması altında her türlü göreve hazır olduğumuzu da ilan ediyoruz. Bu durumun tam adı savaştır. Pençe Kilit bölgesinde, Suriye'de, Libya'da ülke sınırlarımız içinde, Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın her tarafında hak ve adalet uğruna, Allah'ın yolunda can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."Programa katılan grup, Kaplan'ın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)