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Alanya'da şifa kaynağı mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 180 bin kişi ziyaret etti

Damlataş Mağarası astım hastalarına umut oluyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ve 1948 yılında keşfedilen Damlataş Mağarası, astım hastalarına umut olurken, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Türkiye'de turizme açılan ilk mağara olma özelliği taşıyan Damlataş Mağarası, her yıl binlerce turistin uğrak noktası haline geldi.

Alanya'da, 1948 yılında iskele inşaatı için kullanılmak üzere taş ocağı açılırken dinamit patlatılması sonucu tesadüfen keşfedilen Damlataş Mağarası, şifa arayan astım (nefes darlığı) hastalarının da ilgi odağı oldu. Mağaranın içindeki yüksek nem oranı, sabit 22C sıcaklık ve temiz hava, özellikle astım hastalarının rahat nefes almasına yardımcı oluyor. Astım hastaları, doktor tavsiyesiyle mağaraya gelerek belirli bir süre burada vakit geçiriyor. Binlerce yılda oluşan dikit ve sarkıtlarıyla dikkat çeken Damlataş Mağarası, Alanya'nın doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor. Yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla bölge turizmine önemli bir katkı sağlayan mağara, hem sağlık turizmine hem de doğa tutkunlarına hitap ediyor. Yerli ve yabancı turistler, mağaranın mistik atmosferinde gezinerek hem fotoğraf çekiyor hem de doğanın binlerce yıl süren bu muhteşem sanat eserlerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

Geçen yıl 360 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı bu yıl ilk 8 ay ise yaklaşık 180 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yüzde 55'lik kısmını ise astım hastaları oluşturdu.

"Gezilebilecek, gayet güzel bir ortam"

Bolu'dan Alanya'ya gelerek Damlataş Mağarası'nı ziyaret eden Nisa Nur Tuna, burayı çok sevdiğini söyledi. Tuna, "Alanya'da arkadaşlarımızla birlikte ilk durak olarak Damlataş Mağrası'na uğradık. İçerisi oldukça büyüleyici çok farklı bir ortam. Yalnız içeride biraz nem var, gelenlerin bunu göz önünde bulundurursa iyi olur. Gelip gezilebilecek, gayet güzel bir ortam" dedi.

"Bu mağara astım hastalarına iyi geliyor"

Antalya'dan gelerek Damlataş Mağarası'nı ziyaret ettiğini söyleyen Nurgül Yokuş, "Daha öncede buna benzer çeşitli mağaraları ziyaret etmiş. Bu tarz mağaraların astım hastalarına iyi geldiğini biliyorum. Burada yaz kış mağaranın sıcaklığı aynıymış, bence kışın gelmenizi tavsiye ederim. Burayı gezmiş görmüş ve eğlenmiş olduk" diye konuştu.

"Alanya'nın simgesi haleni gelen bir mağara herkese tavsiye ederim"

Damlataş Mağarası'nı çok beğendiklerini ifade eden Mehmet Aysal ise şunları söyledi: "Antalya'da yaşıyorum ve bugün Damlataş Mağarası'nı ziyarete geldim. En son yaklaşık 10 yıl önce buraya gelme fırsatım oldu. Çok güzel ve keyif verici bir mağara, dikit ve sarkıtlarıyla dikkati çekiyor. Yukarıdan baktığınız zaman iğne gibi görüntüsü var. Mağara görsel açıdan çok güzel ve turizm acısından nadir bulunan bir yerlerin başında geliyor. Yüzde 98 oranında bir nem var, astım hastalarına da iyi geliyor. Alanya'nın simgesi haleni gelen bir mağara herkese tavsiye ederim. Gelin ve mutlaka görün."