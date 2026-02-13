Alanya\'da Tabanca ile Açılan Ateşte Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

ARACI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Hasan Çakmak (25) ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.