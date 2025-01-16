Antalya'nın Alanya ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevre yolunda durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü E.Ş, kovalamaca sonucu Saray Mahallesi'nde yakalandı.
Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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