Alanya'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Alanya\'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapadere Mahallesi'ndeki yangına karadan ve havadan müdahale 22 saattir sürüyor, mezarlık zarar gördü.

22 SAATTİR MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün çıkan ve yaklaşık 22 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Diğer noktalardaki yangınların kontrol altına alınmasının ardından, bu bölgelerdeki hava araçların büyük bölümü Alanya'ya yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalarda devam eden yangına, havadan müdahaleye askeri helikopterler de destek veriyor.

MEZARLIK YANDI

Bölgeye gelen Vali Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, alanda incelemelerde bulunup, yangının gidişatı ile ilgili bilgi aldı. Yangının gece etkili olduğu bölgedeki Gökbelen Mezarlığı'nın bir bölümündeki mezarların bir bölümü hasar görürken; bir bölümü de küle döndü. Yangına müdahale eden hava araçlarının yakıt ikmali için kullandığı Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda bazı uçuşlarda aksaklıklar yaşandı.

Semih ERSÖZLER-Alkın BİRİCİK/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Valilik, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Almanya’dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Fed, faiz kararını açıkladı Fed, faiz kararını açıkladı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:19:35. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.