Beklenen oldu! Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi - Son Dakika
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Beklenen oldu! Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi

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Çoğu Faslı ve Cezayirli 800'den fazla düzensiz göçmenin Ceuta'ya ulaşmaya çalışmasının ardından İspanya güvenlik önlemlerini artırdı. Hükümet, bölgeye zırhlı araçlar ve ilave askeri birlikler sevk ederken, Ceuta yönetimi ulusal acil durum çağrısında bulundu. Artan göç baskısı nedeniyle sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akını nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Son günlerde yüzlerce göçmenin deniz ve kara yoluyla bölgeye ulaşmaya çalışmasının ardından İspanyol hükümeti orduyu devreye soktu.

ZIRHLI ARAÇLAR VE ASKERLER CEUTA'DA

Bölgeden paylaşılan görüntülerde zırhlı personel taşıyıcılar, askeri kamyonlar ve tam teçhizatlı askerlerin Ceuta sokaklarında konuşlandığı görüldü.

Askerlerin kritik noktalarda güvenlik önlemi aldığı, zırhlı araçların kent merkezinde devriye görevi yürüttüğü görüntülere yansıdı.

800'DEN FAZLA GÖÇMEN DENİZDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre çoğu Faslı ve Cezayirli olan 800'den fazla düzensiz göçmen, Fas'ın Castillejos kıyılarından hareket ederek yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalıştı.

İspanyol kurtarma ekipleri denizden 300'den fazla kişiyi kurtarırken, İspanyol Kızılhaçı 117 kişiyi daha sudan çıkardı. Olaylarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Associated Press ise binlerce kişinin Tarajal sınır hattına yöneldiğini duyurdu.

HÜKÜMETTEN ACİL MÜDAHALE KARARI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

Devlet televizyonu TVE ise güvenliğin sağlanması amacıyla Ceuta'ya ilave asker ve güvenlik personeli gönderildiğini, yeni birliklerin de bölgeye sevk edileceğini duyurdu.

Ceuta Özerk Yönetimi de Madrid hükümetinden ulusal acil durum ilan edilmesini talep etti.

İTALYA'DAN SCHENGEN ÇAĞRISI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise yaşanan gelişmeler üzerine Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması gerektiğini savundu.

Tajani, düzensiz göçün Avrupa'nın güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek Madrid yönetimini eleştirdi.

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Son Dakika İspanya Beklenen oldu! Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi - Son Dakika

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