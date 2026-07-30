Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Pamuk'un eski sevgilisi Karolin Fişekçi, Instagram'daki ücretli abonelik sistemini güncelledi. Fişekçi'nin en üst seviye "İmparator Üye" paketinin aylık ücretini 4 bin TL olarak belirlemesi dikkat çekerken, abonelere özel paylaşımlar, canlı sohbetler ve canlı yayınlar sunduğu görüldü.

Canlı yayınlarda anlattığı masallar ve farklı konseptlerde hazırladığı içeriklerle adından söz ettiren Karolin Fişekçi, Instagram'daki ücretli abonelik sistemini güncelledi.

Instagram'da yer alan abonelik ekranında Fişekçi'nin en üst seviye üyelik paketi "İmparator Üye" için aylık abonelik ücretinin 4 bin TL olarak belirlendiği görüldü.

ABONELERE ÖZEL İÇERİKLER SUNUYOR

Abonelik sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli üyelere plajdan, stüdyodan ve atölyeden özel paylaşımlar, üyelere özel canlı sohbetler, canlı yayınlar ile fotoğraf ve durum güncellemeleri gibi içerikler sunuluyor.

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Karolin Fişekçi, ücretli abonelik sistemiyle daha önce de gündeme gelmişti. Fişekçi'nin abonelik sisteminden kısa sürede yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Fişekçi, "Namus elden gitti diyorlar. 'Eskortluk' diyorlar... Ben gayet eğleniyorum, artık her şeyi normalleştirin." ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Pamuk, Instagram, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    ne manyaklar var ülkede yaa 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Trabzonspor’un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada 8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:13:27. #7.13#
SON DAKİKA: Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.