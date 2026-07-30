Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

Canlı yayınlarda anlattığı masallar ve farklı konseptlerde hazırladığı içeriklerle adından söz ettiren Karolin Fişekçi, Instagram'daki ücretli abonelik sistemini güncelledi.

Instagram'da yer alan abonelik ekranında Fişekçi'nin en üst seviye üyelik paketi "İmparator Üye" için aylık abonelik ücretinin 4 bin TL olarak belirlendiği görüldü.

ABONELERE ÖZEL İÇERİKLER SUNUYOR

Abonelik sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli üyelere plajdan, stüdyodan ve atölyeden özel paylaşımlar, üyelere özel canlı sohbetler, canlı yayınlar ile fotoğraf ve durum güncellemeleri gibi içerikler sunuluyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Karolin Fişekçi, ücretli abonelik sistemiyle daha önce de gündeme gelmişti. Fişekçi'nin abonelik sisteminden kısa sürede yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Fişekçi, "Namus elden gitti diyorlar. 'Eskortluk' diyorlar... Ben gayet eğleniyorum, artık her şeyi normalleştirin." ifadelerini kullanmıştı.