Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Fransa’da, yaşadıkları evdeki karton kutularda beş bebeğe ait cesetlerin bulunmasının ardından evli bir çift gözaltına alındı.

Korkunç olay, Pazartesi günü Fransa’nın güneydoğusundaki Provence bölgesinde yer alan Orange kasabasındaki bir evde ortaya çıktı.

Trajik keşif, 32 yaşındaki kadının hamile olduğunu reddettikten sonra evde sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmesi ve ardından hastaneye kaldırılmasından bir gün sonra gerçekleşti. Yasal nedenlerle isimleri açıklanmayan adam ve karısı, doğumun hemen ertesi günü kutuların içinde ne olduğu konusunda tartışmaya başlamıştı.

Doğum sonrası şiddetli karın ağrıları çekmeye başlayan kadın hastaneye kaldırılırken, evde kalan kocası kutuların içine baktı.

Soruşturmaya yakın bir kaynak daha önce yaptığı açıklamada, kocasının "tartıştıkları karton kutuların içine baktığını ve beş bebeğin cesediyle karşılaştığını" aktardı.

Aynı kaynak, "Tüm fetüsler çürümeye başlamıştı ve uzun süredir oradalardı. Adam hemen polisi aradı; emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

Çiftin ayrıca sekiz ve dokuz yaşlarında iki çocuklarının daha bulunduğu ve bu çocukların akrabalarının yanına yerleştirildiği öğrenildi. Savcılık, yeni doğan bebeğin ise sosyal hizmetler korumasına alındığını açıkladı.

Bebeklerin ölüm nedenleri, kesin ölüm tarihleri ve cesetlerin durumu yapılacak tıbbi incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Komşulardan Florent Jean, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, çiftin yaklaşık iki yıl önce binaya taşınan "sevimli insanlar" olduğunu ve çocuklarının yerel bir ilkokula gittiğini söyledi.

Kadının hastaneye kaldırılması için acil servis ekiplerinin geldiğini gören komşu, kendi kendine "Hamile mi? Bu imkansız, çok zayıf biri" diye düşündüğünü belirtti.

Florent ayrıca, kadının "öğle saatlerinde çocukları yemek yemeleri için okuldan aldığını", kocasının ise "sabah işe gidip akşam eve döndüğünü" sözlerine ekledi.

Orange kasabasında yaşanan bu dehşet, akıllara Dominique Cottrez’in çoklu cinayet davasını getirdi.

Fransa'nın kuzeyinde yaşayan 45 yaşındaki hemşire yardımcısı Cottrez, yeni doğan sekiz bebeğini dünyaya geldikleri anda öldürdüğünü ve cesetlerini sakladığını itiraf etmişti.

Villers-au-Tertre kasabasındaki "dehşet evi", yaklaşık 20 yıl boyunca cesetleri gizlemek için kullanılmıştı.

Cottrez, 1989 ile 2006 yılları arasında sekiz bebeğini doğurduktan hemen sonra boğarak öldürmüştü. Savcılık delillerine göre Cottrez, aşırı kilolu olması sayesinde hamileliklerini hem kocasından hem de doktorundan gizlemeyi başarmıştı.

Temmuz 2010'da, Cottrez'in eski evinin bahçesinde çalışan yeni ev sahipleri, plastik torbalar içinde iki bebek cesedi bulmuştu. Polisin kendisine ulaşması üzerine kadın, cesetlerin kendi doğurduğu iki bebeğe ait olduğunu derhal kabul etmişti. Ayrıca altı bebeğin daha cesedinin garajda saklandığını polise itiraf etmişti.

Temmuz 2015'te görülen davada Cottrez, sekiz bebek cinayetinden suçlu bulunarak toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan bu yılın Mart ayında bir Fransız mahkemesi, yeni doğan iki bebeğini öldürüp derin dondurucuda saklayan 44 yaşındaki bir kadına 25 yıl hapis cezası verdi. 2018 yılında ise mahkeme, depresif ve şiddete eğilimli bir kocası olan başka bir kadını, yeni doğan beş bebeğini suda boğup cesetlerini dondurduğu gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.