"Alanya Otel, Restoran, Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı" Kapılarını Açtı

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Alanya Otel, Restoran, Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Turizm ve tarım Alanya'nın dinamosudur. Biz bu dinamonun yanına spor da eklemek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız başladı" dedi.

Alanya'da Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde bu yıl ikinci kez düzenlenen Alanya Otel, Restoran, Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Yarına dek üç gün boyunca açık olacak fuarın açılışına, Başkan Özçelik, Belediye Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Özçelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Alanya için önceliklerimiz var. Alanya'da yarım kalmış bir yatırımı hayata geçirebilmek için devam eden bir inşaat çalışmamızı ziyaret ettik. Temeli atılmış ancak tamamlanmamış aşevimizin yaklaşık 45 milyon lira yatırım ihtiyacı var ve başladık. Haziran ayına kadar bu tesisi bitireceğiz ve Halk Lokantalarımıza yemek üreteceğiz. Ekonomik durumu uygun olmayan ailelere de yemek çıkaracağız. Öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde açmış olduğu küçük kafelere paketlenmiş sandviçleri üreteceğiz. Ben, yemeyeceğim hiçbir şeyi ne vatandaşıma ne öğrencilerime yedirmem. Nasıl bana iş yapıyorsan Belediye'ye de yaptığın iş öyle olacak dedim. Aynı şekilde Mahmutlar ve Kestel mahallelerimizde Halk Kafeleri için hedeflerimiz var."

Daha düzgün ve daha derli toplu bir fuar merkezinin ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Özçelik, şöyle devam etti:

"Sektöre yakışır güzel bir alan kesinlikle olmalı. Bu fuarın ikincisi düzenleniyor. Burada sizlerle olduğum için mutluyum. Yeni hizmet binamızda çay ve kahve servisi yapmayacağız. Müdürlerimiz de dahil olmak üzere çay makinelerinden herkes kendisi alacak. Burada da birkaç makine gördüm, onlarla irtibat kuralım ve makineleri alalım dedim. Bu organizasyonlar zor organizasyonlardır. Emeği geçen herkese ve Başak Fuarcılık'a teşekkür ediyorum. Bu sektöre yön verenler bu fuarda buluşuyorlar ve yenilikleri, sektördeki paydaşlarına gösteriyorlar. Her işletme sahibi şehir dışında malzeme aramaya gitmek zorunda kalmıyor. Bu yüzden bu fuara önem veriyoruz."

Turizm ve tarımı Alanya'nın dinamosu olarak tanımlayan Başkan Özçelik, şunları dile getirdi:

"Biz bu dinamonun yanına spor da eklemek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız başladı. Öncelikli işlerimiz bittikten sonra fuar alanını iyileştirmek için çalışma yapacağız. Bir gün 'Başkan sözünü tuttu diyeceğinizi' biliyorum. 130 ülkeden yaklaşık 50 bine yakın misafirimiz Alanya'da yaşamaktadır. Hiç şüphesi yok ki bu ürünlerin kalitesi misafirlerimize sunduğumuz hizmetlerin temel taşıdır. Alanya Belediyesi olarak tarım, turizm ve sporla ilgili herkes destekleme yönünde kararlıyız. Bu konuyla ilgili vereceğimiz destekleri önümüzdeki dönemlerde de göreceksiniz. Burada bulunan tüm girişimcileri, üreticilere, sektöre yön veren firmalara teşekkür ediyor, verimli iş birliklilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını ümit ediyorum."

Başkan Özçelik'in konuşmasının ardından fuara katkı sağlayan dernek ve kuruluşlara plaketleri takdim edildi. Ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Özçelik, protokol üyeleriyle fuar alanını gezerek stantlardaki görevlilerle sohbet etti.

9. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması fuar alanında gerçekleşiyor

Fuar alanında üç gün boyunca birçok panel ve atölye yer alacak. Sektörde uzman isimlerin katılacağı etkinliklerde işletmeciler bilgilendirilecek. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından 9'uncu kez düzenlenen Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması da fuar alanında gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirmelerde bulunduğu yarışma fuarın ilk gününden büyük mücadelelere sahne oldu. Lise, üniversite ve usta şeflerden oluşan profesyonellerin yarışacağı Gastro Alanya Yarışması'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Belediye standı fuardaki yerini aldı

Alanya Belediyesi fuar alanında açtığı stant ile misafirlerini ağırlıyor. Stantta atık yönetimi bilgilendirilmesi yapılıyor ve Bitkisel Atık Yağ Toplama çalışmaları vatandaşlara anlatılıyor. "Muzdan Sanata Hayalden Tarıma Projesi" de fuar alanında yerini aldı. Proje ile ilgili hem ziyaretçiler bilgilendiriliyor hem de tezgahta uygulamalı olarak yapılan çalışma gösteriliyor. Ayrıca Alanya Tropikal Meyve Festivali ve Alaiye Doğal Kaynak Suyu da işletmecilere tanıtılıyor. Kariyer ve istihdam ofisi ile işçi ve işverenler arası iletişim sağlanan standa, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alanya tarımı ile ilgili ziyaretçiler bilgilendiriliyor.