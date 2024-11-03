Alanya Tropikal Meyve Festivali'nde Renkli Anlar Yaşandı

Güncel

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanı binlerce kişiyi ağırlarken, katılımcılar hem eğlendi hem de alanında uzman diyetisyen ve şeflerden beslenme üzerine tüyolar aldı.

Alanya Belediyesi'nin tarımı ve yerel üreticileri desteklemek, tropikal meyvelerin ülkemize ve dünyaya tanıtılması amacıyla gerçekleştirdiği Alanya Tropikal Meyve Festivali devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin ikinci gününde de vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

Festival, sabah saatlerindeki hasat etkinliğiyle başladı. Şehir dışından ilçeye gelen usta şefler, diyetisyenler, doktorlar ve sosyal medya fenomenleri, avokado, muz, ejder meyvesi bahçelerini gezerek, muz sarartma tesisini ziyaret etti. Çiftçi Saadettin Koç'un her türlü tropikal meyveyi ürettiği bahçesi ve serasında gezen ünlü isimlere Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa eşlik etti. İlçedeki üretimi tüm Türkiye'nin duymasını sağlayacak Hasat Etkinliğinden memnun kalan konuklar, Alanya Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ettiler.

Festival alanı yoğun ilgi gördü

Belediye Binası arkasındaki festival alanı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlçedeyaşayan vatandaşların yanı sıra şehir dışından festival için geldiğini belirtenler, alanda hazırlanan pek çok noktada hem birbirinden leziz yemeklerin ve tatlıların tadına baktılar hem de pek çok yeni tropikal meyveyle ilk kez tanıştılar. Yerel üreticilerin açmış olduğu stantlara, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Alanda, Belediye'nin uzman eğitmen kadrosu öncülüğünde çocuklara, eğitici oyunlar oynatıldı.

Festival sahnesinde lezzet şöleni

Festival sahnesinin ikinci gününün ilk konuğu Mutfak Koçu Şef Recep Aydoğan ve Şef Bilgesu Bayram ile gastronomi öğrencileri oldu. "Tropikal Meyveli Sushi Tarifleri" atölyesinde, Japonya'nın geleneksel lezzeti sushi ile Alanya'nın tropikal lezzetlerinin birleşimi ile yapılan tarifler vatandaşlara anlatıldı. Bu lezzetli atölyenin ardından İç Hastalıkları Uzmanı Fonksiyonel Tıp Doktoru Ali Rıza Ünsal ile Antioksidan Beslenme ve Besin Duyarlılıkları söyleşisi gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlıkla ilgili sorularını yanıtlayan ve beslenme konusunda yanlış bilinen pek çok konuda bilgilendirmelerde bulunana Ünsal'a, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya silueti tablosu hediye etti.

Sahnede şef Rafet İnce ve diyetisyen Hatice Nur İnce vardı

Şef Rafet İnce, 3. Alanya Tropikal Meyve Festivali'nde sahne alan bir diğer isim oldu. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen şef İnce, başta avokado olmak üzere tropikal meyvelerden birçok yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile muz üretim süreciyle ilgili sohbet eden şef İnce'ye, Çevre Koruma Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya silueti tablosu hediye etti. Diyetisyen Hatice Nur Ege ise "Tropikal Meyvelerin Beslenmedeki Gücü ve Önemi" adlı söyleşisiyle sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler aktardı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan ve tropikal meyvelerin diyet listelerinde nasıl yer alması gerektiğini anlatan Ege, yoğun ilgi gördü.

Günün son konuğu ise Türk ve Yunan mutfağının efsaneleşen isimlerinden şef Maria Ekmekçioğlu oldu. Ekmekçioğlu 'Alanya'nın Tropikal Meyveleri ile Büyülü Lezzetler' atölyesini gerçekleştirdi. Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Ekmekçioğlu'na teşekkür ederek Alanya silueti tablosu hediye etti. Bu yıl festivalde pek çok değişiklikler yapıldığını belirten Açıkalın, ilçenin yerel üreticilerinin de işin içine dahil olarak tüm ülke çapında ses getiren bir festivale imza attıklarını söyledi.

En ağır ejder meyvesi seçildi

Festivale destek veren sponsorlara da Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik teşekkür etti ve hediyelerini takdim etti. Sponsorlar tek tek sahneye davet edilirken Başkan Özçelik böyle güzel bir festival düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti. Günün son etkinliğinde ise "En Ağır Ejder Meyvesi Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya 867 gram ejder meyvesiyle katılan Hakan Hatipoğlu birinci olurken, ikinci 854 gramla Tahir Kısaarslan, üçüncü ise 839 gramla Sabri Türkyılmaz oldu. İlk üçe giren isimlere ödülleri, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından verildi.