Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle S.K'nin (24) Akkeçili Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Ekipleri görünce kaçmaya çalışan S.K, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 33,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
