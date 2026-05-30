Alaska'da Dağcılar Düşerek Hayatını Kaybetti
Alaska'da Dağcılar Düşerek Hayatını Kaybetti

30.05.2026 12:54
Alaska'daki McKinley Dağı'nda yüksekten düşen 3 dağcı öldü, 1 dağcı ise kritik durumda kurtarıldı.

ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nda, 5 bin 547 metre yükseklikten düşen dağcılardan 3'ünün hayatını kaybettiği, bir dağcının ise kurtarıldığı belirtildi.

Letonyalı bir dağcılık grubundan, McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşen dağcılara ilişkin açıklama yapıldı.

Kaybolan 4 kişilik gruptaki 3 dağcının öldüğü belirtilen açıklamada, sağ kurtarılan bir dağcının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, Denali Geçidi yakınlarında yaklaşık 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşmüştü.

Kalan 3 dağcı, düşen kişilere yardım etmeye çalıştıktan sonra 5 bin 181 metre yükseklikteki kamp alanına geri dönmüştü.

McKinley Dağı'nda tırmanış sezonu genellikle nisan sonundan temmuz ortasına kadar sürerken, her yıl yalnızca 1000 ila 1200 dağcı, yaklaşık 17 gün süren zirve yolculuğuna çıkmayı deniyor.

ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nın zirvesi 6 bin 190 metre yüksekliğindedir.

Kaynak: AA

