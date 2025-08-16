Alaska Zirvesi: Trump ve Putin'den Hayal Kırıklığı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ancak hala çözülmesi gereken konular olduğunu açıkladığı Alaska zirvesini "başarısız" gören Avrupa basını, ateşkes kararı çıkmayan zirveden geriye cevaptan çok soru kaldığını vurguladı.

İspanyol basını, Ukrayna-Rusya savaşına çözüm için Alaska'da yapılan zirvenin başarılı olmamasının nedenini "Trump'ın amatör diplomasisi" olarak gösterdi.

Alaska'daki zirveden Ukrayna-Rusya savaşında bir ateşkes ya da çözüme yönelik anlaşma çıkmaması, İspanyol basınında ABD Başkanı Trump'ı hedef alan sert eleştirilere neden oldu.

El Pais gazetesi "Trump, Ukrayna'da ateşkes sağlamadan Putin'e yönelik tecridi sonlandırıyor" ifadesini manşetine çıkardı.

"Trump'ın hediyeleri Putin'i yumuşatmıyor. Putin, tavırlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtti ve bir sonraki görüşmenin Moskova'da gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi." ifadelerini kullanan El Pais, "Trump tarzı tekleme" başlığıyla kaleme aldığı baş köşe yazısında da şu yorumu yaptı:

"Alaska zirvesi tarihe geçecek ancak Beyaz Saray'ın beklediği gibi değil. Trump'ın müşteri odaklı yolsuzluğunun yarattığı amatör diplomasinin batışı olarak kaydedilecek. Trump bir kez daha tehdit ediyor ama yerine getirmiyor. Elbette ki rakibi daha güçlüyse böyle oluyor. Eğer daha zayıfsa, göğsünü kabartıp böbürleniyor. Putin'e Alaska zirvesinde gösterilen aşırı saygılı muameleyi, Beyaz Saray'da (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy için düzenlediği utanç verici ve aşağılayıcı pusu ile karşılaştırın."

El Mundo gazetesi de "İlerleme var ama anlaşma yok: Putin, Trump'ı kırmızı halıda böyle ortada bıraktı" ifadesini başlığına çıkardı.

Gazetedeki analizde, "Doğu Ukrayna'yı yerle bir eden ve her gece apartmanları bombalayan Vladimir Putin, kırmızı halısını ABD'de açtı. Ancak görüşmenin mimarı Donald Trump, anlaşmasını alamadı. Ne bir taviz, ne bir vaat, ne de buna benzer bir şey." ifadelerine yer verildi.

ABC gazetesi "Rus lider, açıkça övdüğü New Yorklu iş adamının önünde kendini savunurken, Ukrayna'nın bağımsızlığını sorguladı ve uluslararası izolasyonunun sona ermesini kutladı." ifadesini kullandı.

La Vanguardia gazetesi ise "Trump ve Putin görüşmesinin Ukrayna'da ateşkes anlaşması olmadan sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı." diyerek, "Trump'ın abartılı bir şekilde Putin'i ağırladığını, görüşmenin sonucunun ABD Başkanının yüzüne de yansıyan saf bir hayal kırıklığı olduğunu ve Trump'ın yenilgisinin işareti olarak Putin ile görüşmesini basından soru almadan sonlandırdığını" vurguladı.

İspanya devlet televizyonu RTVE de "Trump ve Putin, Alaska'da ABD ve Rusya arasındaki buzları eritti ancak Ukrayna'daki savaşın geleceğini havada bıraktı." yorumunu yaptı.

Fransız medyası, Trump-Putin zirvesinde ateşkese varılamadığını vurguladı

Le Monde'un "Ukrayna'da savaş: Trump ve Putin, anlaşma olmadan ayrıldı; Alaska'daki zirveden akılda tutulması gerekenler" başlıklı haberinde, ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşen görüşmede herhangi bir somut anlaşmaya varılmadığı vurgulandı.

Haberde, söz konusu liderlerin görüşmenin "çok verimli" ve "yapıcı" geçtiğine dair görüşlerine yer verilirken, Trump'ın görüşme sonrasında ABD basınına yaptığı açıklamada savaşın son bulmasının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

France 24 kanalının "Ateşkes veya yaptırım yok: Zirveden akılda tutulması gerekenler" başlıklı haberinde ise zirveden ateşkes veya yaptırım kararının çıkmaması üzerinde durulurken, "Ukrayna'da ateşkese yönelik önemli bir ilerleme kaydedilmediği görülüyor" ifadesi kullanıldı.

TF1 kanalı ise görüşmeyi "Trump'ın bir 'başarısızlığı' mı? Putin'le görüşmesinin ardından uluslararası basın, ABD başkanını çok sert eleştirdi" başlığıyla değerlendirdi.

Haberde, "İki başkan görüşmelerinden memnun görünüyordu, görüşmeyi 'verimli' ve 'yapıcı' olarak değerlendirdi. Ancak dünya genelindeki gazetelerde hayal kırıklığı hakim." ifadelerine yer verildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bir sözcüsüne dayandırdığı haberde ise Trump'ın Alaska'daki görüşmenin sonuçları hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında olduğu Avrupa liderlerine bilgi verdiği aktarıldı.

BFMTV kanalı da zirve sırasında yaptığı canlı yayında, Trump-Putin görüşmesinin Putin'e uluslararası arenada yeniden itibar kazandırdığına dair görüşlere yer verdi.

İngiliz basını: İki lider, arkasında cevaplardan çok sorular bırakarak ayrıldı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin, Ukrayna'da barışa yönelik "hayati adım" olarak lanse edildiği ancak görüşmede ateşkes sağlanamaması ve Trump'ın Moskova'ya davet edilmesi nedeniyle iki liderin yaklaşık üç saat süren görüşmesinin yanıtlardan çok soru işaretleri doğurduğu kaydedildi.

Haberde, kendisini barışçı ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump'ın Alaska'dan hiçbir şey elde edemeden ayrıldığı ifade edildi.

The Times gazetesinin haberinde de görüşme sonucunun, Ukrayna barış süreci açısından tatmin edici olmadığı, öte yandan, Trump'ın bir sonraki hamlesini beklenirken, ABD-Rusya yakınlaşmasının da havada kaldığı yorumu yapıldı. Haberde, iki liderin arkalarında cevaplardan çok sorular bırakarak evlerine döndüğü belirtildi.

The Telegraph gazetesinin haberinde de Putin'in Alaska'da olmaktan ve Trump ile görüşmekten memnun olduğu kaydedilerek "Bu, onun (Putin'in) gözünde yaptıklarının doğrulanması ve dünya siyasetinin en üst masasına geri döndüğünün kabul edilmesiydi." denildi.

The Independent gazetesinin görüşmeye ilişkin yer verdiği analiz haberde de "Artık Trump'ın Alaska zirvesinin gerçekten ne kadar işe yaramaz olduğunu biliyoruz. Vladimir Putin hariç herkes için..." yorumunda bulunuldu.

Haberde, ikilinin görüşmesinde, "belirsiz miktarda ilerleme" kaydedildiği ve tekrar bir araya gelebilecekleri belirtilerek, "Trump'ın Alaska'da oyuna geldiği ve Putin'in de tam olarak istediğini aldığının çok açık" olduğu ifadesine yer verildi.

Alman basını, Alaska'daki görüşmeden ateşkes çıkmamasına dikkati çekti

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi Alman basınında da geniş yer buldu.

Alman Kamu yayıncısı ARD'ye ait Tagesschau haber sitesi, zirveyi "Anlaşma olmadan sona eren toplantı" başlığıyla okuyucusuna sundu.

Haber sitesi merakla beklenen zirvenin somut sonuçlar alınamadan tamamlandığına, Zelenskiy ve Avrupalı müttefiklerinin zirveyi "uzaktan seyretmek" zorunda kaldığına dikkati çekti.

Spiegel dergisi ise zirveyi, "Trump boyun eğiyor, Putin zafer kazanıyor, Zelenskiy titriyor" başlığıyla ele alırken, görüşmede bir ilerleme veya anlaşma sağlanamaması vurgulandı.

Dergi zirveye ilişkin haberinde, "Kremlin lideri (Putin) sevinebilirken, ABD Başkanı (Trump) kötü gidişata rağmen iyi bir yüz ifadesi takınıyor. Ukrayna açısından ise tablo karanlık görünüyor." ifadelerine yer verdi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de Alaska'daki görüşmeyi, "Trump, ateşkes kelimesini bir kez bile kullanmıyor" başlığıyla sayfasına taşıdı.

Haberde, Alaska'da Trump'ın Putin için kırmızı halı serdiği, Rusya Devlet Başkanı Putin'in buna karşılık sıcak sözler sarf ettiği aktarılırken "Ama hepsi bu kadar. Bu durumda, ABD başkanı bile bu görüşmeyi güzel göstermeye çalışmakta zorlanıyor." yorumu yapıldı.

Süddeutsche gazetesi ise "Bir dahaki sefere Moskova'da" başlığıyla ele aldığı zirveye ilişkin Putin'in, Ukrayna meselesinde esnek olmadığını ancak Washington ile ilişkilerinde esnek olduğunu yazdı.

Haberde, görüşmenin planlanandan erken bittiği, Trump ile Putin arasında "rahatsız edici bir yakınlık" olduğu kaydedildi.

Avusturya basını: "Anlaşma yok, ayrıntı yok, Ukrayna'da ateşkes yok"

Alaska'daki Trump-Putin görüşmesi Avusturya basınında ana gündem maddelerinden birisi oldu.

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse, "Trump ile Putin arasında Alaska'da anlaşma yok" başlığıyla görüşmeyi sayfasına taşıdı.

"Anlaşma yok, ayrıntı yok, Ukrayna'da ateşkes yok" ifadelerine yer verilen haberde, Trump ve Putin'in zirvesinin sadece "soru işaretleri" bıraktığı vurgulandı.

Der Standard gazetesi, "Çok fazla iltifat ama anlaşma yok: Sonuçta Putin, Trump'ın zirve tiyatrosunun yönetmenliğini üstlendi" ifadeleriyle manşetine taşıdığı zirvede ateşkes çıkmamasına işaret etti.

Gazetenin haberinde,"Kremlin lideri, ABD Başkanı'nı kandırdı mı? Ateşkes yok, anlaşma yok ama Moskova'ya yaptırım da yok" ifadeleri kullanıldı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberinde ise Alaska'daki zirvede Rusya-Ukrayna savaşına çözüm getirilmesi hususunda bir ilerleme kaydedilmediğine değinildi.

Haberde, gözlemcilere göre bu görüşmenin Moskova için bir başarı olduğu, Ukrayna açısından ise zirvenin hayal kırıklığıyla sona erdiği kaydedildi.