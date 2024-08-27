ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi Latin Amerika liderlerinin katılımıyla gerçekleşti

Güncel

Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 11. Olağanüstü Zirvesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Latin Amerika ve Karayipler'den devlet başkanlarını bir araya getiren ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi video konferans yoluyla gerçekleşti.

Başkent Caracas'tan oturumu yöneten Devlet Başkanı Maduro, açılış konuşmasında, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin ardından ülkesine destek açıklamasında bulunan liderlere teşekkür etti.

Maduro, ülkesindeki aşırı sağın Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos tarafından desteklendiğini, siber saldırılara maruz kalmalarına rağmen zorlukların üstesinden geldiklerini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'yı güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade ederek, "Kardeş Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğumuzdan zaten şüphe yok. Tek taraflı, acımasız ve adil olmayan yaptırımlara karşıyız. Değerli ve onurlu Venezuela halkını her durumda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Her türlü şiddeti reddediyoruz"

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bölgesel entegrasyonun teşvik edilmesinin elzem olduğunu vurgulayarak, "Dezenformasyon kampanyaları yoluyla Venezuela'ya yönelik hibrit bir savaş başlatıldı. Halkın iradesine ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Venezuela halkını olumsuz etkileyecek her türlü şiddeti reddediyoruz." diye konuştu.

San Vicente ve Granadinas Başbakanı Ralph Gonsalves, ALBA-TCP üyesi 6 Karayip ülkesinin Maduro'yu seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini ve bu zaferin ulusal yasal organlarla uluslararası gözlemciler tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ise Venezuela halkına desteğini yineleyerek, "Geri dönüş yok. Nicolas Maduro, Venezuela'nın seçilmiş meşru devlet başkanıdır." ifadelerini kullandı.

ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, San Vicente ve Las Granadinas Başbakanı Ralph Gonsalves, Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, Dominici Başbakanı Roosevelt Skerrit, Saint Kitts ve Nevis Dışişleri Bakanı Denzil Douglas, Saint Lucia Başbakanı Philip Pierre ve Honduras'ın Caracas Büyükelçisi Scarleth Romero katıldı.