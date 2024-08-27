ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi Latin Amerika liderlerinin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi Latin Amerika liderlerinin katılımıyla gerçekleşti

Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 11. Olağanüstü Zirvesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açılış konuşmasıyla başladı. Zirve, video konferans yoluyla gerçekleşti ve Latin Amerika ve Karayipler'den devlet başkanlarını bir araya getirdi. Konuşmalarda, Venezuela'ya destek ve bölgesel entegrasyon vurgusu yapıldı.

27.08.2024 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 11. Olağanüstü Zirvesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Latin Amerika ve Karayipler'den devlet başkanlarını bir araya getiren ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi video konferans yoluyla gerçekleşti.

Başkent Caracas'tan oturumu yöneten Devlet Başkanı Maduro, açılış konuşmasında, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin ardından ülkesine destek açıklamasında bulunan liderlere teşekkür etti.

Maduro, ülkesindeki aşırı sağın Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos tarafından desteklendiğini, siber saldırılara maruz kalmalarına rağmen zorlukların üstesinden geldiklerini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'yı güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade ederek, "Kardeş Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğumuzdan zaten şüphe yok. Tek taraflı, acımasız ve adil olmayan yaptırımlara karşıyız. Değerli ve onurlu Venezuela halkını her durumda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Her türlü şiddeti reddediyoruz"

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bölgesel entegrasyonun teşvik edilmesinin elzem olduğunu vurgulayarak, "Dezenformasyon kampanyaları yoluyla Venezuela'ya yönelik hibrit bir savaş başlatıldı. Halkın iradesine ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Venezuela halkını olumsuz etkileyecek her türlü şiddeti reddediyoruz." diye konuştu.

San Vicente ve Granadinas Başbakanı Ralph Gonsalves, ALBA-TCP üyesi 6 Karayip ülkesinin Maduro'yu seçim zaferinden ötürü tebrik ettiğini ve bu zaferin ulusal yasal organlarla uluslararası gözlemciler tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ise Venezuela halkına desteğini yineleyerek, "Geri dönüş yok. Nicolas Maduro, Venezuela'nın seçilmiş meşru devlet başkanıdır." ifadelerini kullandı.

ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, San Vicente ve Las Granadinas Başbakanı Ralph Gonsalves, Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, Dominici Başbakanı Roosevelt Skerrit, Saint Kitts ve Nevis Dışişleri Bakanı Denzil Douglas, Saint Lucia Başbakanı Philip Pierre ve Honduras'ın Caracas Büyükelçisi Scarleth Romero katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Latin Amerika, Karayipler, Konferans, Venezuela, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi Latin Amerika liderlerinin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 06:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: ALBA-TCP 11. Olağanüstü Zirvesi Latin Amerika liderlerinin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement