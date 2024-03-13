Albüm: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 31.184'e Yükseldi - Son Dakika
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Albüm: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 31.184'e Yükseldi

Albüm: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 31.184\'e Yükseldi

GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Gazze merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 31.184'e yükseldiğini bildirdi.

13.03.2024 13:22  Güncelleme: 13:26
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GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Gazze merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 31.184'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Albüm: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 31.184'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Albüm: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 31.184'e Yükseldi - Son Dakika
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