Ali Babacan 10 Ekim\'in 11. yılında 103 vatandaşı rahmetle andı ve terörü lanetledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılına ilişkin, "Terörün ve şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın üzerinden 11 yıl geçti. Hayatını kaybeden 103 vatandaşımızı rahmetle anıyor; ailelerinin, yakınlarının acısını paylaşıyorum. Terörün ve şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.