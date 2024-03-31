Ali Babacan: Bu seçimler iktidara mesaj verme seçimi - Son Dakika
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Ali Babacan: Bu seçimler iktidara mesaj verme seçimi

Ali Babacan: Bu seçimler iktidara mesaj verme seçimi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere geldiği okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seçimlerin sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin veya muhtarların seçileceği seçimler olmadığını, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi olduğunu belirtti. Babacan, Türkiye'nin güzel bir gün yaşadığını ve demokrasinin işlediğini vurgulayarak, vatandaşların sandığa yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin daha güzel yönetilmesinin mümkün olduğunu ve demokrasiye sahip çıkmanın en önemli yolunun sandıkta iradeyi ortaya koymak olduğunu söyledi.

31.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi." dedi.

Babacan, eşi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, "4624" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Babacan, kabine geçerek oyunu kullandı.

Ali Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için güzel bir gün olduğunu, demokrasinin işlediği zor bir coğrafyada vatandaşların sandığa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"Ülkemizden asla umudu kesmeyelim"

Bu seçimlerde özellikle sahada illeri, ilçeleri dolaşırken umutsuz vatandaş sayısının çok olduğunu gördüğünü dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Yani sanki sandıkla bir şey değişmiyor, oy vererek bir şey değiştiremiyoruz hissi bir miktar hakim gibi ama öyle değil. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak. Yani 'bir oyla ne değişecek ki' demeyelim. Bir oyla çok şey değişir."

Seçimlerde en çok ilginin İstanbul ve Ankara'nın üzerinde olduğunu ifade eden Babacan, parti olarak hem İstanbul'da hem de Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girdiklerini söyledi. Babacan, kendi adaylarının mümkün olan en iyi başarıyla seçimlerden çıkmasını umut ettiklerini vurguladı.

DEVA Partisi'nin bu seçimlere ilk defa kendi logosuyla girdiğini hatırlatan Babacan, beklentilerinin tüm seçim bölgelerinde partilerinin en yüksek başarıyla çıkması olduğunu söyledi.

Yerel seçim sandığından bir mesaj çıkacağını ifade eden Babacan, sandıktan çıkacak sonucun hükümet açısından güven oylaması niteliği taşıyacağını vurguladı.

Babacan, "Bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Bu seçimler iktidara mesaj verme seçimi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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