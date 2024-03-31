Ali Babacan: Bu seçimler iktidara mesaj verme seçimi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi." dedi.
Babacan, eşi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Babacan, "4624" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Babacan, kabine geçerek oyunu kullandı.
Ali Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için güzel bir gün olduğunu, demokrasinin işlediği zor bir coğrafyada vatandaşların sandığa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
"Ülkemizden asla umudu kesmeyelim"
Bu seçimlerde özellikle sahada illeri, ilçeleri dolaşırken umutsuz vatandaş sayısının çok olduğunu gördüğünü dile getiren Babacan, şöyle devam etti:
"Yani sanki sandıkla bir şey değişmiyor, oy vererek bir şey değiştiremiyoruz hissi bir miktar hakim gibi ama öyle değil. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak. Yani 'bir oyla ne değişecek ki' demeyelim. Bir oyla çok şey değişir."
Seçimlerde en çok ilginin İstanbul ve Ankara'nın üzerinde olduğunu ifade eden Babacan, parti olarak hem İstanbul'da hem de Ankara'da kendi adaylarıyla seçime girdiklerini söyledi. Babacan, kendi adaylarının mümkün olan en iyi başarıyla seçimlerden çıkmasını umut ettiklerini vurguladı.
DEVA Partisi'nin bu seçimlere ilk defa kendi logosuyla girdiğini hatırlatan Babacan, beklentilerinin tüm seçim bölgelerinde partilerinin en yüksek başarıyla çıkması olduğunu söyledi.
Yerel seçim sandığından bir mesaj çıkacağını ifade eden Babacan, sandıktan çıkacak sonucun hükümet açısından güven oylaması niteliği taşıyacağını vurguladı.
Babacan, "Bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil, aynı zamanda iktidara mesaj verme seçimi." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Ali Babacan: Bu seçimler iktidara mesaj verme seçimi - Son Dakika
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi ve oğluyla birlikte Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmaları için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Arifiye Mahallesi'ndeki bir okulda oy kullanarak seçimlere katıldı. Vali Aksoy, güvenlik önlemlerinin alındığını ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Yozgat'ın Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken kalp krizi geçirdi. İldiş, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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