Ali Babacan, ŞEDEK-DER heyetini ağırladı, sosyal medyadan teşekkür etti - Son Dakika
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Ali Babacan, ŞEDEK-DER heyetini ağırladı, sosyal medyadan teşekkür etti

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Ali Babacan, ŞEDEK-DER heyetini ağırladı, sosyal medyadan teşekkür etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ŞEDEK-DER Başkanı Ümit Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Babacan, sosyal medya hesabından genel merkezde ağırladıklarını duyurarak ziyaretleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şereflikoçhisarlılar Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ümit Yılmaz ve heyetini makamında ağırladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şereflikoçhisarlılar Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ümit Yılmaz ve heyetiyle görüştü.

Babacan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Genel merkezimizde Şereflikoçhisarlılar Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür Derneği'ni ağırladık. ŞEDEK-DER Başkanı Sayın Ümit Yılmaz ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
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