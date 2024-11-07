Ali Erbaş, Karabağ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ali Erbaş, Karabağ'ı Ziyaret Etti

Diyanet Başkanı Erbaş, Azerbaycan'ın Hankendi ve Şuşa kentlerini ziyaret etti, Ermenistan zulmünü vurguladı.

07.11.2024 22:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın Hankendi ile Şuşa kentlerini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Karabağ bölgesinde bulunan Hankendi ile Şuşa kentlerine ziyarette bulundu.

"Küresel Dini Liderler Zirvesi" için Azerbaycan'da bulunan Erbaş, Ağdam şehrinden sonra Hankendi'ye gelerek, beraberindeki heyetle şehirdeki yapım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Hankendi ve Ağdam'daki incelemelerin ardından açıklama yapan Erbaş, Ermenistan'ın işgal yıllarında Karabağ bölgesinde büyük zulümlerin yaşandığına işaret ederek, "Hankendi, 1,5 sene öncesine kadar Ermenilerin elindeydi. Hamdolsun bugün Azerbaycan topraklarına dahil oldu ve işgalden kurtulmuş oldu. Burayı en kısa zamanda Azerbaycan devleti onaracaktır. Asıl sahipleri evlerine dönüp oturmaya devam edeceklerdir." dedi.

Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde yaptığı yıkımlara değinen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim inancımızda mabetlerin, mezarların ve hatta yeşilin dokunulmazlığı vardır. Elinde silah olmayan herkes masumdur. Dolayısıyla savaşta bile mabetlere dokunulmaz ama buna Ermeniler hiç riayet etmemiştir. Bütün camilerimizi, mescitlerimizi yıkmışlar, yerle bir etmişler. İşte Hankendi'de bulunan 7 caminin tamamını yıkmışlar. İnşallah bu 7 cami yeniden yapılacak ve ihtiyaç olan yerlere de camiler yapılacak."

Daha sonra Şuşa şehrine giden Erbaş, Cıdır Ovası, Şuşa Kalesi, Şuşa Medeniyet Merkezi'ni ziyaret etti.

Erbaş, Şuşa'daki tarihi Yukarı Göverağa Camii'nde akşam namazını kıldırdı.

Ziyarette, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile Küresel Dini Liderler Zirvesi için Azerbaycan'a gelen dini liderler de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Erbaş, Karabağ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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