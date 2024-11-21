Ali Muhyiddin Karadaği: 'Dünya 5'ten Büyüktür' ve İslam Birliği Üzerine - Son Dakika
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Ali Muhyiddin Karadaği: 'Dünya 5'ten Büyüktür' ve İslam Birliği Üzerine

Ali Muhyiddin Karadaği: \'Dünya 5\'ten Büyüktür\' ve İslam Birliği Üzerine

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Gaziantep'te düzenlenen '1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yetersizliğine dair sözlerine katıldığını belirtti. Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Karadaği, mezhepçilik ve ırkçılığın ayrılıklara neden olduğunu ifade etti. Şark Forum Başkanı Wadah Khanfar da birlik olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

21.11.2024 13:50
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Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dünya 5'ten büyüktür' demekle çok haklıdır. Birleşmiş Milletler'in bize hiçbir faydası yok." dedi.

Karadaği, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, 9 ülkeden İslam alimlerinin katıldığı "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nda yaptığı konuşmada, forumun hayırlı olmasını diledi.

Müslümanların birbirlerine saygı ve sevgi duyması gerektiğini aktaran Karadaği, şöyle konuştu:

"Ruhun gıdası Kur'andır. Ruhumuz beslenirse ruhumuz onunla beraber yükselir. Bu birlik ve tek beden, maddi ve manevi gücü sağlar. İslam düşmanları, birliğimizi ve bedenimizi parçalamaya çalıştı. Bazı organlarımız meşgul olsun istediler. Bizi ayrıştırdılar ve tek Müslüman toplumu farklı toplumlar yaptılar. Aramızda bir ayrılık vardı ve sebebi de mezhepçilik, ırkçılık olması. Maalesef Osmanlı Devleti parçalandıktan sonra ne Araplar, ne Kürtler ne de Türkler faydalandı. Osmanlı Devleti'nden sonra ırkçılık çıktı. Yeni çıkan fikirler Osmanlı Devleti'nden sonra bizim üzerimizde uygulandı. Bizi 200 yıl önce insan haklarıyla, kadın haklarıyla, çocuk haklarıyla kandırdılar. Maalesef, bunların hepsi serap oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dünya 5'ten büyüktür' demekle çok haklıdır Birleşmiş Milletlerin bize hiçbir faydası yok. Yeni bir dünya sistemine geçmemiz lazım. Birleşmiş Milletler sadece barışı sağlamak için kurulan bir müessese, ama neredeler."

Şark Forum Başkanı Wadah Khanfar da birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Ümmet teriminin bir güç birliği olduğunu ifade eden Khanfar, şunları söyledi:

"Bizi sürekli işgale savaşa sürüklemek istiyorlar. Dağınık olduğumuz için işgale maruz kaldık. Önceden sayı olarak daha fazlaydık. Buradaki asker sayısı daha yüksekti. Bütün savaş süreçlerinde buralara 25-30 bin askerle geldiler, bizim silahlarımız ve askerimiz daha iyiydi. Şam kılıcı dünyanın en iyi kılıçlarından biriydi. Neden mağlup olduk? Burada dağınıktık ve birlik değildik. İsrail'in projesinin herhangi bir değeri yoktur. Bizim dağınık olmamızdan dolayı ayırıyor. Buradaki dağıtma projesi geleceğimizi yok etme projesidir."

Konuşmanın ardından Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği'ye hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Muhyiddin Karadaği: 'Dünya 5'ten Büyüktür' ve İslam Birliği Üzerine - Son Dakika

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