Ali Öztunç: Özelleştirmeler Yandaş Zengin Ediyor - Son Dakika
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Ali Öztunç: Özelleştirmeler Yandaş Zengin Ediyor

13.06.2025 11:33
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CHP'li Öztunç, AKP'nin özelleştirmeleri yandaşları zengin ettiğini ve kamu kaynaklarını sattığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'nin iktidar olduğu süre boyunca 64,3 milyar dolarlık özelleştirme yaptığını belirtirken, "Çayırhan Termik Santrali'ni 20 milyar liraya satın alan Akçadağ Grubu'nun paranın tamamını peşin ödemek yerine yüzde 20'si peşin 6 yıllık taksitle ödeyecek ve devir sırasında da 4 milyar lira verecek. Devlet bu parayı trafik cezaları yoluyla sadece 9 günde topluyor. Geriye kalan 16 milyar lira 6 taksitte yıllık 2 milyar 667 milyon liraya geliyor, bu da 6 günlük trafik ceza parasına tekabül ediyor. Çayırhan'ın 20 milyarlık toplam bedeli de 45 günlük trafik cezasına karşılık geliyor" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik çöküntü içinde olduğunu, satacak bir şey kalmayınca hazine arazilerinin satışa çıkarıldığını kaydetti. Öztunç, şunları kaydetti:

"Bu yıl yapılan özeleştirmelerle birlikte, özelleştirme uygulamalarının başladığı 1986 yılından bu yana yapılan özelleştirmelerin tutarı 72,3 milyar dolar olurken, AKP döneminde (Ocak 2023-Mayıs 2025) yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı da 64,3 milyar dolara kadar çıktı. Cumhuriyet döneminde kamu tarafından yine kamu kaynaklarıyla kurulan ya da oluşturulan şirket, işletme hakkı, tesis ve varlıkların satılmasıyla elde edilen bu tutarlar, iktidarların cari harcamaları için harcandı. AKP milletin birikimlerini sattı. Şimdi sıra arazilere geldi. 2024 yılının tamamında tümü taşınmaz satışı olmak üzere 121,7 milyon dolarlık özelleştirme yapılırken, 2025 yılının beş aylık döneminde 741,6 milyon dolara çıktı. AKP'nin özleştirme mantığı devleti zarara uğratmak yandaşı zengin etmek. Özelleştirme, zengin yandaş yaratmanın aracı oldu.

"Çayırhan'ın özelleştirmesi 45 günlük trafik cezası"

AKP, 23 yılda ülkenin tüm kamusal iktisadi birikimlerini satmasına, özelleştirmesine rağmen bugün gelinen nokta yüksek enflasyon, açlık sınırında yaşamaya çalışan milyonlarca vatandaş ve tamtakır bir Merkez Bankası var. Çayırhan Termik Santrali'ni 20 milyar liraya satın alan Akçadağ Grubu'nun paranın tamamını peşin ödemek yerine yüzde 20'si peşin 6 yıllık taksitle ödeyecek ve devir sırasında da 4 milyar lira verecek. Devlet bu parayı trafik cezaları yoluyla sadece 9 günde topluyor. Geriye kalan 16 milyar lira 6 taksitte yıllık 2 milyar 667 milyon liraya geliyor, bu da 6 günlük trafik ceza parasına tekabül ediyor. Çayırhan'ın 20 milyarlık toplam bedeli de 45 günlük trafik cezasına karşılık geliyor. İtirazlara rağmen sadece 5 yıllık karı karşılığında özelleştirilen Çayırhan maden sahası 31 Temmuz'da şirkete devredilecek. Kamu malları yandaşa peşkeş çekilirken vatandaşa trafikte tuzak kurarak bütçeyi düzeltmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

2016'da açılan ve 235 milyon dolara mal olan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'na 8 yılda maliyetin üçte biri kadar para ödendi. 2024'e kadar yolcu garantisi 46 milyondu ama 16 milyon 823 bin yolcu geldi. Şirkete, 69 milyon 352 bin dolar garanti yolcu parası ödendi. Böylesi bir hesap hatası olabilir mi? Bunun hesap olmadığı açıktır. Cengiz-Limak-Kolin ortaklığı Garı, 19 yıl 7 ay daha işletecek. Yolcu garantileri ile vatandaştan alınan vergi 5'li çeteye gitmeye devam edecek.

Milli Piyango özelleştirilmesinde de durum farklı değil. Milli Piyango 2020'de 9,3 milyar TL asgari hasılat taahhüdüyle özelleştirildi. Demirören Grubu ve İtalyan ortağı hasılatı 3 kat artırma sözü verdi. Ancak şans oyunlarının vergisi yüzde 18'den 10'a indirildi. Devletin vergi geliri 2023'te 648 milyon TL iken 2024'te 451 milyon TL'ye düştü. Bir yıldaki kayıp 197 milyon TL. İşte AKP'nin özleştirme mantığı bu devleti zarara uğratmak yandaşı zengin etmek. Milletten alıp, yandaş zenginleri besleyen bu düzenin sorumluları bir gün bunun hesabını verecektir."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Politika, Ekonomi, trafik, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Özelleştirmeler Yandaş Zengin Ediyor - Son Dakika

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