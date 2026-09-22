Ali Yalçın, Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Yalçın, Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Yalçın, Turgutlu\'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, yaralı öğrencilere acil şifa dileyerek adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülmesini ve önleyici tedbirlerin eksiksiz alınmasını istedi.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırıya tanık olan öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımız üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için yetkililerle iletişim ve iş birliği içindeyiz. Adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülerek olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını, benzer hadiselerin hiçbir eğitim kurumunda yaşanmaması için ilgili bütün kurumların iş birliği içinde hareket ederek önleyici tedbirleri eksiksiz almasını istiyoruz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaralı öğrencilere acil şifalar dileyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçmiş Olsun. Yeni eğitim öğretim yılının henüz ikinci haftasında Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırıyı üzüntüyle takip ediyor, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Memur-Sen Manisa İl Temsilcimiz ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanımız Ahmet Yasav ve teşkilatımız, Turgutlu'da okul yönetiminin, meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin yanındalar.

Saldırıya tanık olan öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımız üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için yetkililerle iletişim ve iş birliği içindeyiz. Adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülerek olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını, benzer hadiselerin hiçbir eğitim kurumunda yaşanmaması için ilgili bütün kurumların iş birliği içinde hareket ederek önleyici tedbirleri eksiksiz almasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Ali YalçınGüvenlikSaldırıEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım 3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
İspanya’da Sanchez’in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak
Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba’sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek
Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Adana’da iş yeri sahibi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:27
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:26:33. #7.12#
SON DAKİKA: Ali Yalçın, Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement