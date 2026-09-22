Ali Yalçın, Turgutlu\'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırıya tanık olan öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımız üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için yetkililerle iletişim ve iş birliği içindeyiz. Adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülerek olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını, benzer hadiselerin hiçbir eğitim kurumunda yaşanmaması için ilgili bütün kurumların iş birliği içinde hareket ederek önleyici tedbirleri eksiksiz almasını istiyoruz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaralı öğrencilere acil şifalar dileyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçmiş Olsun. Yeni eğitim öğretim yılının henüz ikinci haftasında Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırıyı üzüntüyle takip ediyor, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Memur-Sen Manisa İl Temsilcimiz ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanımız Ahmet Yasav ve teşkilatımız, Turgutlu'da okul yönetiminin, meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin yanındalar.

Saldırıya tanık olan öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımız üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için yetkililerle iletişim ve iş birliği içindeyiz. Adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülerek olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını, benzer hadiselerin hiçbir eğitim kurumunda yaşanmaması için ilgili bütün kurumların iş birliği içinde hareket ederek önleyici tedbirleri eksiksiz almasını istiyoruz."