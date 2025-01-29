Ali Yerlikaya: 9 Aralık'tan Bu Yana 81 Bin 576 Suriyeli Kardeşimiz Ülkesine Döndü

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 15. Göç Kurulu toplantısında; "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 15. Göç Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basına bilgilendirmede bulunan Yerlikaya, göçün küresel bir konu olduğunu belirterek Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu söyledi. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise 122 milyonu aşkın insan, ülkelerinde yaşanan zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri ve kamu düzenini bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edilmiş durumda. Bu ise şu demek: Her 67 kişiden biri veya tüm dünya nüfusunun yüzde 1.5'i maalesef yurtsuz bırakılmış, köklerinden, ana vatanlarından koparılmış durumda. Uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artış, göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi. Bu aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı bir göç politikasının önemini ortaya koyuyor."

" Türkiye'de toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor"

Türkiye'de toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bunların 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler, 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, göç konusunu bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönettiklerini söyleyerek, "Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki 'Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir.' Göç yönetiminde temel ilkemiz: 'İnsan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır'" dedi.

"9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü"

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yarattığı büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde büyük bir sınav olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli kardeşimize kucak açtık. En zor zamanlarında, en karanlık günlerinde onlara umut ışığı olduk. Medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlık onurunu korumanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Acılar ne kadar derin olursa olsun, adaleti, merhameti, insani değerleri 'vicdanın pusulası' yaptık" diye konuştu.

Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinde Baas rejiminin devrilmesine ilişkin, "61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Bizim ise vicdanımız rahat, başımız dikti. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk, tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli'nin "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, "2017 yılından bu yana ise 821 bin 579Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz" dedi.

"2024'te göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı"

Yerlikaya, 2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandığını da bildirdi. Yerlikaya, 81 ilde 270 mobil göç aracının bulunduğunu ve temmuz 2023 tarihinden 2024 yıl sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ve 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Yabancılar Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığı uzman personeli tarafından geliştirilen, yerli ve milli teknolojileri kullanıyoruz. Bu kapsamda son olarak yapay zeka ve ileri teknoloji ürünü GöçBİL uygulamasını GöçNet ile entegre ettik. Hem yabancıların kendi iş güvenlikleri, hem de ülkemizin kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği için kayıt dışı değil, kayıtlı istihdam büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Yerlikaya'nın açıklamasının ardından toplantı basın kapalı olarak devam etti.