Narkokapan 14 Operasyonu: 153 Gözaltı - Son Dakika
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Narkokapan 14 Operasyonu: 153 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonunda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

26.02.2025 08:32
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu sonucu 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkokapan 14: Şehit Bora Barış Güler' operasyonumuzda; 153 şüpheli yakalandı.

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli düzenlenen operasyonda; 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Barış Güler, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkokapan 14 Operasyonu: 153 Gözaltı - Son Dakika

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