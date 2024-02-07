Ali Yılmaz Ergen, son yolculuğuna uğurlandı
ORDU - Eski İhlas Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra İhlas Holding bünyesindeki Türkiye Gazetesi'nde 7 yıl, İhlas Haber Ajansı'nda Samsun Bölge Müdürü olarak da 26 yıldır gazetecilik görevi yapan Ali Yılmaz Ergen (64), kurumdan 5 yıl önce emekliye ayrılarak, yerel bir gazetede genel müdürlük ve köşe yazarlığı yapmaya başlamıştı. Görevi başındayken yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Ergen, özel hastanede tedavi altına alındı. Uzun tedavi süreci nedeniyle 33 yıllık aktif gazetecilik mesleğini sonlandıran ve okuyucularına veda eden Ali Yılmaz Ergen, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Ergen'in vefatı basın camiasını da derinden üzdü.
Ali Yılmaz Ergen'in cenazesi Samsun'daki evinden alınarak, Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından, ikindi namazını müteakip, Okçulu Mahallesi Dere Sokak Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ergen, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Buradaki cenaze törenine Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, İhlas Holding çalışanları, basın camiasının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ali Yılmaz Ergen'in özgeçmişi
Ali Yılmaz Ergen, 1960 Yılında Perşembe'nin Okçulu Köyü'nde dünyaya geldi. Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Ali Yılmaz Ergen, 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1986 yılında istifa etti. 6 yıl boyunca Ordu'da Türkiye Gazetesi Haber sorumlusu olarak çalıştı. Bir süre İhlas Haber Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Ergen, yine İhlas Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Ergen son olarak Samsun'daki yerel bir gazetede genel müdürlük ve köşe yazarlığı yapmış, rahatsızlığı nedeniyle buradaki görevine de veda etmişti.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Ali Yılmaz Ergen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?