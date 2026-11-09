Aliağa'da HABAŞ patlamasında 6 kişi öldü, enkaz altında 8 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa'da HABAŞ patlamasında 6 kişi öldü, enkaz altında 8 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Aliağa\'da HABAŞ patlamasında 6 kişi öldü, enkaz altında 8 kişi aranıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Aliağa\'da HABAŞ patlamasında 6 kişi öldü, enkaz altında 8 kişi aranıyor
Haber Videosu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ tesislerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Enkaz altındaki 8 kişiye ulaşmaya çalışan ekiplerin çalışmaları sürerken, bir tır şoförü patlama sesinin tırı bile salladığını söyledi.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı. İş yerinde sıra kaydı yaptırdığı sırada büyük bir patlama meydana geldiğini belirten tır şoförü Yusuf Baykan, "Her taraf toz duman oldu" dedi. Tır şoförü Tutan İlkay da "İçeride büyük bir bomba sesi gibi bir ses, yani büyük bir gürültü oldu. Tırı bile salladı" diye konuştu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada, 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 8 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlama sırasında fabrikada sıra kaydı yaptırdığını belirten tır şoförü Yusuf Baykan, "Tam o sırada, patlama anında sıra kaydı yaptırıyordum. Ben kendim tırcıyım. Sıra kaydı yaptırırken patladı. Ondan sonra her taraf toz duman oldu. Ondan sonra zaten direkt dışarıya çıktım. Yanımda bir tane adam vardı. O korkarak geri kaçtı. Ben sıra kaydı yaptırdım. Ondan sonra dışarıya çıktım" dedi.

"TOZ, DUMAN, ATEŞ HER TARAFA YAYILDI"

Bölgede esnaflık yapan Nur Ali Ülker ise patlama sırasında tezgahını kurduğunu ifade ederek, "Burada esnaflık yapıyorum, ürün satıyorum. Yüksek bir patlama oldu. Toz, duman ve ateş her tarafa yayıldı. Bomba patlar gibi. Ondan sonra ambulanslar gelmeye başladı ve itfaiye geldi. Allah yardım etsin içeridekilere. Çok büyük bir patlama, insanın kulağını felç edecek şekilde bir patlama oldu. Gece gündüz, 7/24 çalışma var burada yani. Her vardiyada çalışan var. Gündüz vardiyası daha fazla. Çünkü bazıları gece zorunlu ama gündüz vardiyası daha fazla. Allah yardım etsin içeridekilere inşallah" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SES ÇIKTI, TIRI BİLE SALLADI"

Yaklaşık 20 yıldır HABAŞ'ta tır şoförü olarak çalıştığını belirten Tutan İlkay da patlamadan kısa süre önce fabrikadan yüklü olarak çıktığını söyledi. İlkay, "İki saat önce, yaklaşık 2 saat önce fabrikadan yüklü çıktım. Ben fabrikada tır şoförüyüm. Yaklaşık 20 senedir HABAŞ'ta çalışıyorum. İçeride büyük bir bomba sesi gibi bir ses, yani büyük bir gürültü oldu. Tırı bile salladı. Arabayı kenara çektim, arkadaşlara sordum. Üçüncü ocakta patlama var dediler. İçeri girdiğimde hayatımda görmüş olduğum en kötü manzarayla karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bulunan 8 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA
AliağaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
16:07
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:14
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Aliağa'da HABAŞ patlamasında 6 kişi öldü, enkaz altında 8 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android