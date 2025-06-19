Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde Afet Konutu Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde Afet Konutu Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu Açıklaması

19.06.2025 16:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin deprem bölgesine kısa sürede on binlerce yeni konut inşa ettiğini belirterek, "Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin deprem bölgesine kısa sürede on binlerce yeni konut inşa ettiğini belirterek, "Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteriyor. Bu güçlü Türkiye'nin tezahürüdür. Ancak güçlü bir devlet bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük imar ve inşaat işleri yapabilir." dedi.

Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Aliyev, Azerbaycan halkının bu faciayı kendi faciası gibi gördüğünü söyledi.

Aliyev, on binlerce Azerbaycanlının depremzedeler için yardımda bulunarak kardeşlik borcunu yerine getirdiğini kaydetti.

Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle arama kurtarma, sonrasında imar ve inşaat işlerinin başladığını hatırlatan Aliyev, "Kısa sürede on binlerce yeni konut sağlandı. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteriyor. Bu güçlü Türkiye'nin tezahürüdür. Ancak güçlü bir devlet bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük imar ve inşaat işleri yapabilir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, deprem bölgesine 1000'den fazla personelden oluşan ekipler gönderdiklerini anımsatarak, Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin 53 kişiyi enkazdan kurtardığını, Azerbaycan'ın kurduğu sahra hastanesinde 3 bin kişinin tedavi edildiğini bildirdi.

"Türk halkının bizimle birlikte olması gücümüze güç kattı"

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında, Türkiye'nin de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Aliyev, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş'ta bulunmasının, iki ülkenin dostluk ve birliğinin tezahürü olduğunu ifade etti.

Aliyev, Karabağ Savaşı'nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la omuz omuza olduklarına işaret ederek, "Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinden itibaren bize gösterdiği siyasi ve manevi destek, Türk halkının bizimle birlikte olması gücümüze güç kattı. Biz tarihi adaleti yeniden sağladık. Bugün Azerbaycan halkı, kendi ezeli topraklarında rahat ve güvenlik içerisinde yaşıyor." diye konuştu.

Azerbaycan Mahallesi'nin kurulmasının da çok güzel bir hadise olduğunu belirten Aliyev, "Biz iyi günde de kötü günde de daima birbirimizin yanındayız. Birbirimizin gücünü artırıyoruz. Bugün Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve kardeşliği sadece bölgemizde değil, dünya çapında önemli faktördür. Güvenlik, işbirliği, gelişme ve kardeşlik sembolüdür." dedi.

Aliyev, 4 yıl önce Şuşa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la imzaladıkları beyanname sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en yüksek zirveye çıktığını vurgulayarak, "Şuşa Beyannamesi, ilişkilerimizi resmen müttefiklik düzeyine yükseltti. Biz dost, kardeş ve müttefikiz. Siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, askeri alanlarda iki kardeş ülke, Türkiye ve Azerbaycan inanç ve başarıyla ilerliyor." dedi.

"Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var"

Kahramanmaraş'ı ilk kez ziyaret ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Aliyev, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraşlılar depremde irade sergiledi. Onlar biliyordu ki arkalarında güçlü lider Erdoğan ve güçlü Türkiye duruyor. Bu, Kahramanmaraşlıların devletlerine ve liderlerine bağlılıklarını gösteriyor. Deprem bölgesinde yaşayan tüm insanlara, Azerbaycan halkının saygı ve sevgisini belirtiyorum. Biliniz ki Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde Afet Konutu Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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