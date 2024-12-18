Aliyev: Türkiye ile Güvenlik İlişkisi Güçlü - Son Dakika
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Aliyev: Türkiye ile Güvenlik İlişkisi Güçlü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile müttefiklik ilişkileri ve Ermenistan'ın silahlanmasını eleştirdi.

18.12.2024 13:17
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın güvenlik alanında müttefiklik ilişkisi bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'yle her yıl 10'dan fazla ortak tatbikat yapıyoruz. Bu, Kafkasya'da istikrar için önemli etkendir." dedi.

Aliyev, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketine ve RIA Novosti haber ajansına röportaj verdi.

Rusya ve Azerbaycan'ın güvenilir ortaklar olduğunu belirten Aliyev, iki ülkenin zor zamanlarda her zaman birbirine karşı anlayışlı ve dostça davrandığını söyledi.

Aliyev, NATO ile Rusya arasındaki çatışma olasılığına ilişkin, "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın yaşanmamasını umuyorum. Bu, tüm dünya için feci sonuçlar doğurur. Bu savaşın galibi olmaz. Hem Moskova'da hem de Washington'da bu kabus senaryosunun gerçekleşmemesi için siyasi iradenin yeterli olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın hem Batı'da hem de Doğu'da bağımsız politika yürüten bir aktör olarak kabul edildiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan, hem Rusya'nın hem de NATO üyesi Türkiye'nin müttefiki olan tek ülkedir. Dünyada ikinci böyle ülke yoktur." diye konuştu.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye ile askeri ilişkilerimiz bağımsızlığımızın ilk günlerinde kuruldu ve bugün de devam ediyor. Türkiye, Azerbaycan ordusunun modernizasyonunda ve yüksek standartlara ulaşmasında büyük rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da Türkiye'nin askeri üssüne ihtiyaç olup olmadığına yönelik bir soruyu Aliyev, "Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan müttefiklik beyannamesinde (Şuşa Beyannamesi), tehditlere ve saldırılara karşı askeri yardımı öngören madde var. Dışarıdan bir saldırı gelirse yardıma gelmek hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin yükümlülüğüdür. Dolayısıyla bu madde, iki ülkeden birinde diğerinin askeri üssünün bulunmasını gereksiz kılıyor." şeklinde yanıtladı.

Aliyev, "Türkiye'yle her yıl 10'dan fazla ortak tatbikat yapıyoruz. Bu, Kafkasya'da istikrar için önemli etkendir." dedi.

" Ermenistan'ın silahlanması Azerbaycan'a tehdit oluşturuyor"

Aliyev, Ermenistan'ın son dönemdeki silahlanmasına da değinerek, "Ermenistan'ın silahlanması Azerbaycan'ın güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor. Macron yönetiminin Ermenistan'a sağladığı silahlar saldırı silahlarıdır." eleştirisinde bulundu.

Azerbaycan'ın, Ermenistan'la 1000 kilometreden fazla sınırının olduğunu hatırlatan Aliyev, "Burada sivil yerleşim birimlerimiz var. Dolayısıyla buna seyirci kalamayız. Biz Ermenistan'a, Fransa'ya ve ABD'ye buna son vermeleri gerektiğini ilettik. Fakat maalesef bizi dinlemediler. Ermenistan'ın silahlanması hızla devam ediyor. Birinci sırada Fransa, ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ise ABD var. Fransa ve Hindistan bunu saklamıyor fakat ABD inkar ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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