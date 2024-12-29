Aliyev: Uçak Rusya'dan Açılan Ateşle Hasar Gördü

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(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağının Rusya'da yerden açılan ateş sonucu hasar gördüğünü bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Azerbaycan devlet televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağının Rusya'da yerden açılan ateş sonucu hasar gördüğünü söyledi.

Aliyev, "Rusya'daki 'bazı çevrelerin' Azerbaycan Havayolları uçağının düşmesiyle ilgili gerçekleri örtbas etmeye çalışmasından üzüntü duyduğunu ve kazanın nedenleriyle ilgili yanlış rivayetler ortaya attığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kremlin'in "trajik bir olay" olarak nitelendirdiği ve Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna insansız hava araçlarına karşı ateş açmasının ardından Azerbaycan Havayolları uçağının Rusya üzerinde düşmesi nedeniyle Aliyev'den özür dilemişti.