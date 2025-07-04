Aliyev ve Pezeşkiyan'dan Önemli Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkyian ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkyian, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Aliyev, EİT Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla Pezeşkiyan'a teşekkür ederek, görüşmenin, Azerbaycan-İran ikili ilişkileri ve işbirliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aliyev, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının İran'a yönelik saldırıları kınadığını hatırlatarak, bu süreçte hayatını kaybeden İranlı yetkililer ve siviller için taziyelerini iletti.

Azerbaycan halkı ve devletinin İran ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Aliyev, ülkesinin her zaman adaletin yanında yer aldığını dile getirdi.

Aliyev, Müslüman ülkelerle, özellikle de komşu devletlerle ilişkilerin geliştirilmesinin Azerbaycan'ın dış politikasında öncelikli alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, bu yıl Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, EİT Zirvesi'nin yüksek düzeydeki organizasyonu dolayısıyla Azerbaycan'ı tebrik etti.

Bakü- Tahran ve Bakü- Tebriz arasında uçuş sayılarının artırılması ile Ağbend-Kelale kara yolu köprüsünün inşasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Pezeşkiyan, İsrail ile yaşanan çatışma sürecinde Azerbaycan'ın gösterdiği destek ve dayanışma için de teşekkür etti.