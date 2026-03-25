Alkol Bağımlılığından Kurtuluş Hikayesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Y.K, YEDAM desteğiyle 7 yıl süren alkol bağımlılığından kurtulup hayatına yeni bir yön verdi.

Zonguldak'ta yaşayan Y.K, 7 yıl süren alkol bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.

Genç yaşta arkadaş çevresinin etkisiyle alkole başlayan Y.K, zamanla bağımlı oldu.

Alkol kullanımı nedeniyle aile, arkadaş ve iş ilişkileri bozulan Y.K, bağımlılıktan kurtulmak için internetten gördüğü ve arkadaşlarının anlattığı YEDAM'a ulaştı.

Bir yılda YEDAM'ın sunduğu psikolojik ve sosyal destekle alkol bağımlılığından kurtulan Y.K, hayatına yeni sayfa açtı.

"YEDAM sayesinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Y.K, son 7 yılın alkolizmle mücadeleyle geçtiğini söyledi.

Alkol kullanımı nedeniyle aile, arkadaş ve iş ilişkilerinde sorun yaşadığını belirten Y.K, YEDAM sayesinde kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini kaydetti.

Y.K, YEDAM'dan internet ve arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu dile getirerek, telefonla aradığı merkezden kendisine randevu verilmesiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdiğini belirtti.

İki ayrı danışmanına haftanın ayrı günlerinde yaşadıklarını anlattığını, bunun yanı sıra bağımlılıkla ilgili kendisine bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Y.K, burada kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Y.K, "YEDAM'ı iyileşmemin bir parçası olarak görüyorum, buraya gelmekten çok memnunum. 'İyileştim' diye düşünüp iletişimimi kesmeyi hiç düşünmüyorum. Burası benim sosyal hayatımın bir parçası." dedi.

"Alkol almayan kişilerle bir araya gelmiyordum"

Alkol bağımlılığıyla mücadelenin önemine dikkati çeken Y.K, "YEDAM'da uzmanlar var. Bağımlılıkla mücadelede eden kişiler, herhangi bir şekilde bu uzman arkadaşlarımıza ulaşırlarsa en azından nereden başlayıp ne tarafa doğru hareket edecekleri hakkında fikirleri olur. Onlara faydalı olacağına kendimden gördüğüm üzere eminim." diye konuştu.

Y.K, alkolün kişinin çevresinden uzaklaşmasına neden olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Alkol almayacağım yerlerde bulunmak istemediğimden aile, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerim zayıflamıştı. Alkol almayan kişilerle bir araya gelmiyordum, onların benimle buluşma isteklerini reddediyordum. Haliyle sosyal hayatım daralmıştı. İş yerinde verimli çalışamadığım için de sorunlar çıkmaya başlamıştı. Alkole çok zaman ayırdığımdan duygusal ilişkilerim de yolunda gitmiyordu."

YEDAM desteğinin düşündüğünün ötesinde olduğunu, uzmanların kendisine çok destek olduğunu belirten Y.K, diğer bağımlı kişilere de bundan yararlanmayı tavsiye etti.

"Gençlerin bağımlılıklardan uzak durmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş da sağlıklı yaşam bilinci kazandırarak gençlerin bağımlılıklardan uzak durmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu doğrultuda farkındalık eğitimleri yaptıklarını, etkinlikler oluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Altuntaş, YEDAM'ın her türlü bağımlılıkla mücadelede bağımlı bireylere desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Ester’den karşısına çıkanları şoke eden hareket
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:32
İşte Türkiye’de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
İşte Türkiye'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:25
İran’dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz’den geçebilir
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 11:49:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.