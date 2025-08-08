Alkollü Saldırı: 1 Tutuklama

Olay, dün saatlerinde Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda meydana geldi. Parkta içki içtiği iddia edilen Eyüp Y., R.B., H.Y. ve M.B., parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı. Eyüp Y. ayrıca bıçak çekti. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan 4 şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
