Kütahya'da motosiklet kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi - Son Dakika
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Kütahya'da motosiklet kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Abdulbaki Usluer ve Kamil Lama'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tunçbilek beldesine getirildi. Merkez Mahallesi Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Usluer ve Lama gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı.

03.06.2024 20:12
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TOPRAĞA VERİLDİLER

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ali Sert idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletten düşerek hayatını kaybeden Abdulbaki Usluer (28) ile arkadaşı Kamil Lama'nın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Tunçbilek beldesine getirildi. İki arkadaş için Merkez Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Usluer ve Lama'nın yakınlarının yanı sıra belde halkı katıldı. Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı namazın ardından Usluer ve arkadaşı Lama, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI; TUTUKLANDI

Otomobil sürücüsü Ali Sert ise işlemlerinin ardından Tavşanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yapılan muayenede 2,45 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ali Sert, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sert, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da motosiklet kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi - Son Dakika

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