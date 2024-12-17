Alkollü Sürücüye 45 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 45 Yıl Hapis İstemi

Alkollü Sürücüye 45 Yıl Hapis İstemi

Kocaeli'nde alkollü olarak otomobiliyle TIR'a çarparak iki arkadaşının ölümüne neden olan Orkun Uslu hakkında Cumhuriyet savcısı 45 yıl hapis cezası istedi. Duruşma devam ederken, sanık Uslu kazanın aniden gerçekleştiğini savundu.

17.12.2024 17:49  Güncelleme: 17:52
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda, alkollü olarak kullandığı otomobille TIR'a arkadan çarparak, otomobildeki 2 arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Orkun Uslu (32) hakkında Cumhuriyet savcısı, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 45 yıl hapis cezası istedi.

Kaza, 4 Mart'ta TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden alkollü sürücü Orkun Uslu'nun kullandığı SIG X 8181 Almanya plakalı otomobil, aynı yöne giden Muhammet Akbaş'ın (44) kullandığı 15 ACS 136 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Orkun Uslu yaralandı, arkadaşları Serdar Küçük (30) ve arka koltukta oturan Salih Çil (29) hayatını kaybetti. Sürücü Orkun Uslu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Uslu hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Orkun Uslu ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tanık TIR şoförü Muhammet Akbaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

'BİR ANDA ÇARPMA SESİ DUYDUM'

Tanık olarak dinlenen TIR şoförü Muhammet Akbaş, "Aracın arkasında bir anda çarpma sesi duydum. Durduğumda bir aracın dorsemin altına girdiğini gördüm ve 112'yi aradım. Kaza anından önce bahse konu aracı görmemiştim. Yol kalabalıktı, olayın şokuyla beni sollayan TIR'ı fark etmedim. Kaza yapan aracın başına gittiğimde, sürücüsü araçtan indi. Araçta kalan iki şahıstan birine 'Uyan kardeşim' diyordu" ifadelerini kullandı.

'KASITLI HAREKET ETMEDİM'

Tutuklu sanık Orkun Uslu da duruşmada dinlendi. Uslu, "Ben çarptığım TIR'ı görmedim. Aniden şerit değiştirme, frene basmama gibi bir şey olmamıştır. TIR'ı görmem ile vurmam bir oldu. Kasıtlı hareket etmedim, aracın içinde ben de ölebilirdim" dedi.

Duruşmada, ifadelerin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 kişiye yönelik 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 45 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine Orkun Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye 45 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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