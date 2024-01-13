Alkollü ve silahlı bir sürücü, çocuğunu darp ettikten sonra ayrı yaşadığı eşini öldürmek üzere yola çıktı

ANKARA'daki evinde çocuğunu darbedip, ayrı yaşadığı eşini öldürmek üzere Gaziantep'e gitmek için yola çıkan Yavuz S. (30), yakınların ihbarı üzerine Aksaray'da yakalandı. Gözaltına alınan Yavuz S.'nin otomobilinde yapılan aramada otomatik av tüfeği ele geçirildi. Yavuz S.'nin 1.25 promil alkollü olduğu, ehliyetine de daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Ankara'daki evinde çocuğunu darbeden Yavuz S., evden tüfeğini alıp Gaziantep'te bulunan ayrı yaşadığı eşini öldürmek için yola çıktı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu kontrol noktasında 45 AKP 922 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka koltukta otomatik av tüfeği, ön koltukta ise boş içki şişesi çıktı. Polis ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Yavuz S. 1.25 promil alkollü çıkarken, ehliyetine ise daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan kendisine ve araç sahibine 12 bin 977'şer TL ve alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

GAZETECİLERE HAKARET EDİP, CAM ŞİŞEYLE TEHDİT ETTİ

Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret edip, eline aldığı cam şişeyle tehdit etti. Polis ekipleri sürücünün elinden şişeyi alıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.