Alman Büyükelçiliği, Türk öğrenci kabul etmeme kararının çözümü için çalışıyor - Son Dakika
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Alman Büyükelçiliği, Türk öğrenci kabul etmeme kararının çözümü için çalışıyor

Alman Büyükelçiliği, Türk öğrenci kabul etmeme kararının çözümü için çalışıyor

Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'ne bağlı Ernst Reuter Schule, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okula Türk vatandaşı öğrencilerin kabul edilmeyeceği kararı alması üzerine yaşanan sorunun çözülmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın çalıştığını duyurdu. Alman Büyükelçiliği'nin Ankara'daki okulu Ernst-Reuter Okulu, yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Okuldan velilere gönderilen mesajda, 'Çocuğunuz için yeni bir eğitim kurumu bulmanız gerekeceğinden, bu talimatın sizin ve aileniz için büyük bir zorluk anlamına geldiğinin farkındayız. Alman Dışişleri Bakanlığı bu konuya çözüm bulmak için yoğun şekilde çalışmaktadır' ifadelerine yer verildi.

24.07.2024 11:56
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(ANKARA) - Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'ne bağlı Ernst Reuter Schule, Milli Eğitim Bakanlığının, gelecek eğitim eğitim öğretim yılından itibaren okula Türk vatandaşı öğrencilerin kabul edilmeyeceği kararı alması üzerine yaşanan sorunun çözülmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın çalıştığını duyurdu.

Alman Büyükelçiliği'nin Ankara'daki okulu Ernst-Reuter Okulu, yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Okuldan velilere gönderilen mesajda, "Çocuğunuz için yeni bir eğitim kurumu bulmanız gerekeceğinden, bu talimatın sizin ve aileniz için büyük bir zorluk anlamına geldiğinin farkındayız. Alman Dışişleri Bakanlığı bu konuya çözüm bulmak için yoğun şekilde çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ernst Reuter Schule, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türk vatandaşı öğrenci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Kararın, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Türk pasaportlu öğrencilerin kabul edilmesinin yasaklandığına ilişkin notası üzerine alındığı belirtilmişti. Okuldan, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nın nota yayınlayarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara'daki Ernst Reuter Okulu'na Türk pasaportlu yeni öğrencileri kabul etmemizi bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasaklandığını bildirmek isteriz" açıklamasını yapmıştı.

Fransız okullarıyla ilgili de aynı sorun yaşanmıştı

Türkiye'deki Fransız okullarıyla ilgili de aynı durum yaşandı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Fransız okullarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın  kendilerine bir anlaşma sunduğunu ve anlaşmanın imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alman Büyükelçiliği, Türk öğrenci kabul etmeme kararının çözümü için çalışıyor - Son Dakika

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