Alman Hastaya Türkiye'de Başarıyla Ameliyat! - Son Dakika
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Alman Hastaya Türkiye'de Başarıyla Ameliyat!

Alman Hastaya Türkiye\'de Başarıyla Ameliyat!
19.06.2025 12:51
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Almanya'dan gelen Hüseyin Karaaslan, Van'da IVUS ile kalp damarındaki tıkanıklık sorunu çözüldü.

Almanya'da yaşayan ve kalp damarı tıkanan 59 yaşındaki Hüseyin Karaaslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde damar içi ultrason görüntüleme cihazıyla (IVUS) yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 kez anjiyo olan üç çocuk babası Karaaslan, nefes darlığı, yürüme güçlüğü, ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerinin artması üzerine hastaneye müracaat etti.

Münih'teki hastanede açık kalp ameliyatı önerilen Ispartalı Almanya vatandaşı Karaaslan, bu öneriyi kabul etmeyerek internet üzerinden Türkiye'deki hastane ve doktorları araştırdı.

Sosyal medya platformunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan'ın ameliyatlarına denk gelen Karaaslan, Erdoğan'ın ameliyat ettiği hastalarla ve doktorla iletişime geçti.

Gerek Doç. Dr. Erdoğan'ın daveti gerekse sosyal medyadan bağlantı kurduğu hastaların tavsiyesiyle kente gelmeye karar veren Karaaslan'a, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tetkik yapıldı.

Hastanın stent takılı sağ kalp damarının tıkalı olduğunu tespit eden Doç. Dr. Erdoğan ve ekibi, damar içi ultrason görüntüleme cihazıyla damarda oluşan tıkanıklığı açarak Karaaslan'ın uzun süredir yaşadığı şikayetlerden kurtulmasını sağladı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından servise alınan Karaaslan, tedavisi sonrası taburcu edildi.

"Operasyonumuz başarılı geçti"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Erdoğan, AA muhabirine, daha önce 7 kez anjiyo olan hastanın sağ kalp damarında tıkanma tespit ettiklerini söyledi.

Damar tıkanıklığını modern teknolojiyle açtıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tür hastalarda öncelikle damar içi ultrason görüntüleme cihazını kullanarak stentin içine bakıyoruz. Stentin içindeki tıkanıklık sebebini ortadan kaldırmadıkça sürekli tekrarlar. Hastamıza Almanya'da stent tıkanıklığından dolayı sürekli anjiyo yapılarak müdahaleler yapılmış. IVUS yöntemiyle damarların içine baktık. Stentin sürekli tıkanmasına neden olan durumu saptayıp ortadan kaldırdık. Teknoloji bu alanda çok gelişti. Merkezimizde bu yöntemleri rahatlıkla kullanıyoruz. Bıçaklı balonların yardımıyla tıkanıklığın olduğu damarı açtık. İlaçlı balonlarla tedavisini yaptık. Ameliyat 4 saat sürdü. Damar çok sıkıntılıydı. Tek seansta bitirdik. Operasyonumuz başarılı geçti. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Karaaslan'ın Almanya'da birçok sağlık merkezine başvurduğunu ancak netice alamadığını kendilerine ilettiğini aktaran Erdoğan, "Almanya'da başvurduğu sağlık merkezlerinde 'Ameliyat çok riskli, masada kalabilirsin.' denilmiş. Hasta, bunun üzerine araştırma yaparak bize ulaştı. Damar içi görüntüleme sistemleri üzerine çok sayıda yayın yaptım. 2019'da Avrupa'nın en büyük kalp merkezlerinden Barts Heart Center'da 2 yıl damar içi görüntüleme üzerine araştırma yaptım. Bu alanda çok sayıda uzman doktorla çalışma fırsatım oldu. Akademik yazılar yazdım." diye konuştu.

"Artık rahat nefes alıyorum"

Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birçok merkeze başvurduğunu anlatan Karaaslan ise "Almanya'da ameliyat olsaydım hayatımı kaybedebilirdim. Bu nedenle Münih'ten Van'a tedavi olmaya geldim. Doç. Dr. Emrah Erdoğan beni dünyaya bağladı. Bunun bilinmesi gerekiyor. Alanında çok iyi. Hastane yönetimine çok teşekkür ederim. Çok iyi doktorları var. Çalışanları çok ilgili, güler yüzlü. Tecrübe aynı zamanda başarı demek. Van'da bunu gördüm. Sağlık durumum çok iyi. Artık rahat nefes alıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman Hastaya Türkiye'de Başarıyla Ameliyat! - Son Dakika

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