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Alman Hükümeti İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin aydınlatılmasını talep ediyor - Son Dakika
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Alman Hükümeti İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin aydınlatılmasını talep ediyor

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi. Hoffmann, gazetecilerin öldürülmesinin üzücü olduğunu belirterek, olayın aydınlatılmasını desteklediklerini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer da basın özgürlüğünün zor koşullar altında bile garanti altına alınması gereken yüksek bir değer olduğunu vurguladı.

Alman Hükümeti İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin aydınlatılmasını talep ediyor
15.12.2023 - 16:55,
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Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, İsrail-Filistin savaşında gazetecilerin öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Hoffmann, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin "Gazze'ye saldırılarda 7 Ekim'den beri yaklaşık 90 gazeteci öldürüldü. Meslektaşım Muntasır es-Savvaf da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybetti. UNESCO olayın şeffaf bir şekilde aydınlatılmasını istedi. Alman hükümeti bunu destekliyor mu ve bu kadar kısa zamanda bu kadar çok gazetecinin öldürülmesini nasıl değerlendiriyor? şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Gazetecilerin öldürülmesinin çok üzücü olduğunu belirten Hoffmann, "Elbette yaşananların aydınlatılmasını her şekilde destekliyoruz." dedi.

Hoffmann, olayın aydınlatılmasını kimin yapacağı sorusu üzerine "Bunun kapsamlı bir şekilde yapılması gerekiyor ve İsrail makamlarının da bu konuyu takip edeceğini varsayıyorum." ifadesini kullandı.

"Geçmişte gazetecilerin ölümüne ilişkin İsrail'in yaptığı aydınlatma çok eleştirildi. İsrail'e güveniyor musunuz?" sorusunu ise Hoffmann, "İsrailli ortaklarımıza prensip olarak güveniyoruz. Bu olayların kapsamlı ve derinlemesine takip edilmesini talep ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

"Basın özgürlüğü zor koşullar altında bile garanti altına alınması gereken yüksek bir değer"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer da Hoffmann'a destek vererek "Basın özgürlüğü çok zor koşullar altında bile garanti altına alınması gereken çok yüksek bir değer." diye konuştu.

Deschauer, Bakanlıkları için de üzücü olan söz konusu olayların aydınlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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