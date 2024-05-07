Alman Ordusu, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatına Katılacak - Son Dakika
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Alman Ordusu, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatına Katılacak

Alman Ordusu, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatına Katılacak

Alman ordusu, gelecek yıl Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin kara tatbikatına katılabileceği bildirildi. Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı benzer düşüncedeki ülkelerle askeri işbirliklerini artırmayı hedefliyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, iki ülke ilişkilerinin önemini vurgulayarak Alman ordusunun tatbikata katılacağını açıkladı. Bu tatbikat, iki ülke kara orduları arasında gerçekleşecek ilk tatbikat olacak. Almanya'nın Çin ve Rusya ile ilişkilerinin önemine de değinildi.

07.05.2024 08:03
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Alman ordusunun, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) gelecek yılki kara tatbikatına katılabileceği bildirildi.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, Avrupa'da "benzer düşüncedeki" ülkelerle askeri işbirliklerini artırma arayışında.

Resmi Kyodo ajansına göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Japon kuruluşa verdiği yazılı mülakatta iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladı.

Bakan Pistorius, Alman ordusunun, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) gelecek yılki kara tatbikatına katılabileceğini aktardı.

Alman Bakan, Japonya'da düzenlenmesi planlanan askeri tatbikatın, iki ülke kara orduları arasında şimdiye kadarki ilk tatbikat olacağını bildirdi.

Pistorius, Alman ordusundan yetkililerin GSDF tatbikatlarına katılıma yönelik koordinasyon için yakın zamanda Japonya'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Çin ve Rusya vurgusu

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarından vazgeçeceğine dair "hiçbir işaretin bulunmadığını" savunan Pistorus, "Gelişmeleri endişeyle izliyoruz" dedi.

Küresel barış ve istikrar için Çin'in "önemli sorumluluğu" bulunduğunu kaydeden Pistorius, "Almanya'nın ortağı" diye nitelediği Çin ile ilişkilerin önemini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, ülkesi için "dönüm noktası" olduğunu kaydeden Pistorius "Askeri uzmanlarımız bize Rusya'nın teorik olarak beş ila sekiz yıl içinde NATO topraklarına saldırabileceğini söylüyor. Moskova bu riski göze alsa da almasa da her şeye hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kaydetti.

Ajans haberinde, Alman savaş uçaklarının temmuzda Japonya'da tatbikata katılacağını, Alman fırkateyninin ağustosta Japonya'ya liman ziyareti yapacağını aktardı.

Japon basınına göre, Almanya "kurallara dayalı uluslararası düzeni koruma" vizyonu doğrultusunda Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman Ordusu, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatına Katılacak - Son Dakika

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