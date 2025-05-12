Almanya, Avrupa'nın Güvenliğini Tartıştı - Son Dakika
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Almanya, Avrupa'nın Güvenliğini Tartıştı

Almanya, Avrupa\'nın Güvenliğini Tartıştı

Ankara'da düzenlenen panelde Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolü ve tehditler ele alındı.

12.05.2025 21:31
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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkentte "Avrupa'nın Güvenliğini Şekillendirmek-Geleceğe Yönelik Rotayı Belirlemek" paneli düzenlendi.

Goethe-Institut Ankara'da düzenlenen panelin açılış konuşmasını Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Henning Simon ile Bundeswehr Münih Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Dr. Carlo Masala gerçekleştirdi.

Simon, Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması hedeflenen Rusya- Ukrayna barış müzakerelerine işaret ederek, panelin yerinde bir organizasyon olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Masala da Avrupa'nın karşısında "üç başlı tehdit" bulunduğunu vurgulayarak, bunların "yeni Rus emperyalizmi, ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi ve hibrit savaş" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Masala, dezenformasyonun Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanılması nedeniyle Avrupalıların liberal demokrasiye güveninin azaldığını kaydetti.

Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği ve Türkiye'nin rolü

Açılış konuşmalarının ardından gazeteci Barçın Yinanç'ın moderatörlüğünde yapılan panel oturumuna, Prof Dr. Masala'nın yanı sıra Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı katıldı.

Prof. Dr. Yeşiltaş, dünyada çok taraflılık artarken kurallara dayalı dünya düzeninin yıprandığına dikkati çekerek, ülkeler arasındaki büyük güç rekabetinin geri döndüğünü belirtti.

Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinin önemli parçası olmayı istediğini ifade eden Yeşiltaş, Türkiye'yi Avrupa Birliğinin (AB) çerçevesi altındaki karar alma mekanizmasına dahil etmek istemeyen fakat güvenlik mimarisinin bir parçası olmasını bekleyen anlayışı eleştirdi.

Prof. Dr. Masala da Avrupa'ya yönelik tehdidin AB'den daha geniş bir coğrafya için sorun teşkil ettiğini söyleyerek, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "olabildiğince geniş bir Avrupa koalisyonu kurma" çabasına işaret etti.

Masala, Almanya yönetiminin daha güçlü savunma işbirliği için Almanya-Türkiye ilişkilerini yeniden oluşturmak isteyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Bağcı da "üç güç merkezi" olarak tanımladığı AB, ABD ve Rusya'nın, Türkiye'nin jeostratejik konumuna kayıtsız kalamayacağının altını çizerek, Türkiye'nin bu üç tarafla ilişkilerini yeniden değerlendirme sürecinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Avrupa'nın Güvenliğini Tartıştı - Son Dakika

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