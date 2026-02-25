Almanya Başbakanı Merz Çin'de - Son Dakika
Son Dakika

25.02.2026 09:25
Almanya Başbakanı Merz, Beijing'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Xi Jinping ile görüşecek.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz resmi ziyaret için Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı.

Perşembe gününe kadar sürecek ziyaret kapsamında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Merz ile görüşecek. Öte yandan Çin Başbakanı Li Qiang da Merz ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Almanya, Güncel, Son Dakika

