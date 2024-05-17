Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova\'nın AB üyelik sürecine destek verecek

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Scholz, başkent Berlin'de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Scholz, Moldova'nın Ukrayna savaşından ve bunun sonuçlarından büyük ölçüde etkilendiğini belirtti.

Scholz, Rusya'nın ve Moldova'daki Rus yanlısı aktörlerin ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerinin de bilindiğine dikkati çekti.

Moldova'nın AB'ye üyelik başvurusunda bulunduğunu ve çok iddialı bir reform programı ile katılım müzakerelerini ilerletmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Scholz, "AB'nin genişlemesinin, tüm Birliğin, Almanya'nın ve Moldova'nın stratejik menfaati olduğunu temin ederim. Bu yolda size destek olmaktan mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.

Scholz, Almanya'nın Moldava'nın yanında durmaya devam edeceğini belirterek "Moldova'yı elimizden geldiğince destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Sandu da, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Scholz'a teşekkür ederek, "Ukrayna'yı desteklemek sadece dayanışma göstermek değil, aynı zamanda ortak güvenlik ve ortak özgürlük ilkelerimizi savunmak anlamına da geliyor. Ukrayna'yı destekleyerek Moldova'yı da desteklemiş oluyorsunuz. Ukrayna bu kadar direnmeseydi ülkem bugün güvende olmazdı." dedi.

Sandu, Moldova'yı desteklemenin Ukrayna'yı güçlendirdiğini kaydetti.

Altyapıyı geliştirdiklerini ve Ukrayna mallarının geçişini kolaylaştırmak için köprüler, otoyollar ve demir yolları inşa ettiklerini ifade den Sandu, Moldova'yı Avrupa topluluğuna daha da entegre ederek AB ile bağları güçlendirdiklerini belirtti.

Sandu, ülkesinin önemli dönüşüm içinde olduğuna işaret ederek, "Enerji bağımsızlığımızı Avrupa standartlarında inşa ediyoruz, yolsuzlukla mücadele ediyoruz ve yargı sistemini reforme ediyoruz." diye konuştu.

Reformları uyguladıklarını ve AB üyeliğine hazırlandıklarına işaret eden Sandu, "AB entegrasyonu ulusal gündemimizin merkezinde yer alıyor." dedi.