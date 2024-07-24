Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtti - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne rağmen İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtti. Scholz, yaz tatili öncesi Berlin'de iç ve dış gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

24.07.2024 17:31
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne rağmen İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtti.

Başbakan Scholz, yaz tatili öncesi Berlin'de iç ve dış gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat tabii ki her seferinde duruma göre karar veriyoruz." dedi.

Bunun İsrail'in Almanya'dan silah almaya devam etmeyi bekleyebileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Scholz, "İnsanların bizden isteyeceği her şeye her zaman sahip olmuyoruz. Silah tedarik etmemeye karar vermedik. Bu yüzden yaptık (tedarik sağladık) ve yapacağız (tedarik sağlayacağız)." yanıtını verdi.

Olaf Scholz, Almanya'nın Batı Şeria'da üretilen malların ticaretinden kaçınması yönündeki talebe ilişkin ise "Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür talepleri iğrenç buluyorum." ifadelerini kullandı.

"UAD raporu, değerlendirmemizi değiştirmedi"

İsrail'in uluslararası hukukun kriterlerine uyması gerektiğini çok açık şekilde söylediklerine ve bunu da sürdürdüklerine dikkati çeken Scholz, şöyle devam etti:

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kabul etmediğimizi çok net şekilde söyledik ve bunu birçok Avrupalı ??dostumuzla ve örneğin ABD ile birlikte kınadık, aynı zamanda Avrupa Birliği gibi, belirli kişilere de yaptırımlar uyguladık. İşte bu yüzden iki devletli çözüm perspektifi olarak, İsrail ile Filistin devleti arasında barış içinde bir arada yaşama perspektifinin de olması gerektiğini her zaman söyledik. Biz de tam olarak bu çizgiyi takip etmeye devam ediyoruz. (UAD danışma görüşü) Son rapor da değerlendirmemizi değiştirmedi çünkü iki devletli çözümün olması gerektiğine ve bunun gerçekçi bir perspektif olması için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz."

Almanya seçimde tekrar aday

Scholz, gelecek yılın eylül ayında yapılması beklenen genel seçimde yeniden başbakan adayı olacağını belirterek, yeniden şansölye olmak için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

" Kamala Harris, ABD seçimlerini kazanabilir"

Şansölye Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Scholz, "Kamala Harris'in seçimleri kazanmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ancak buna, Amerikalı seçmenler karar verecek." diye konuştu.

ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast sonrası kendisiyle temasa geçip geçmediğine ilişkin soruya da Scholz, tam olarak cevap vermekten kaçınarak "Hükümet başkanı olarak hükümetlerle doğrudan temas halindeyim." yanıtını verdi.

Ülkedeki kalifiye işgücü sıkıntısına da değinen Scholz, Almanya'nın diğer ülkelerden iyi uyum sağlayan, bir şeyler yapabilen ve çalışkan insanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtti - Son Dakika

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