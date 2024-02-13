- Almanya Başbakanı Scholz: " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle barışımız her zamankinden daha fazla tehdit altında"
"NATO'nun destek garantisinin göreceli hale getirilmesi sorumsuz ve tehlikelidir. Bu yalnızca Rusya'nın çıkarınadır"
BERLİN - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle barışımız her zamankinden daha fazla tehdit altında" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun destek garantisinin göreceli hale getirilmesi sorumsuz ve tehlikelidir. Bu yalnızca Rusya'nın çıkarınadır" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Scholz, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'ya saldırmasını hatırlatarak, "İkinci Dünya Savaşı'nda biz Almanların Polonyalı komşularımıza çektirdiği acılar tarif edilemez. Bu savaş bir Alman suçuydu. Suçumuzu biliyoruz ve bundan doğan misyonu da biliyoruz. Bunun sonucunda ortaya çıkan ortak barış dolu geleceğimizin sorumluluğu önümüzde yükseliyor" dedi.
"Barışımız her zamankinden daha fazla tehdit altında"
Tarihe karşı sorumluluklarının olduğunun altını çizen Scholz, "Biz bu sorumluluğu üstlenmek istiyoruz. Bu bizim için Avrupa'da barış ve özgürlüğün savunulmasını da kapsıyor. Bugün Avrupa'da adil bir barış, istikrar ve güvenlik arzusuyla bir aradayız. Bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle barışımız her zamankinden daha fazla tehdit altında" ifadesini kullandı.
"Polonya'nın güvenliği aynı zamanda bizim güvenliğimizdir"
Rus emperyalizminin Avrupa'daki ortak güvenliği tehdit ettiği bir dönemde olduklarını aktaran Scholz, "Bu nedenle AB ve NATO'da birbirimizi savunuyoruz. Bu şu anlama geliyor ve bu benim için çok önemli; Polonya'nın güvenliği aynı zamanda bizim güvenliğimizdir ve kendimizi bundan sorumlu hissediyoruz. NATO'nun koruma vaadi kısıtlama olmaksızın herkes için geçerlidir. Şu andaki şartlara dayanarak şunu açıkça belirtmeliyim ki, NATO'nun destek garantisinin göreceli hale getirilmesi sorumsuz ve tehlikelidir. Bu yalnızca Rusya'nın çıkarınadır. Hiç kimsenin Avrupa'nın güvenliğiyle oynamasına veya onunla ilgilenmesine izin verilmez. Kuzey Atlantik ittifakının savunması ve Avrupa'nın güvenliği için iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu doğrudan Ukrayna'yı desteklemeyi de içeriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana neredeyse tam iki yıl geçti ve o tarihten bu yana yüzbinlerce ölü ve yaralıyla amansız bir savaş yürütüyor. Ukraynalılar ülkelerini yorulmadan ve kahramanca savunuyorlar" dedi.
"Ukrayna'nın en büyük siyasi, askeri ve mali açıdan destekçileriyiz"
Almanya ve Polonya'nın Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın en büyük siyasi, askeri ve mali açıdan destekçileri olduklarına değinen Scholz, gelecekte de Ukrayna'nın yeniden inşası için birlikte daha yakın çalışmak istediklerini açıkladı. Ukrayna'yı Avrupa düzeyinde de desteklediklerini belirten Scholz, Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar euroluk mali yardım konusunda mutabakata vardıklarını ve böylece bu doğrultuda çok önemli bir sinyal verdiklerini kaydetti.
"Weimar Üçlüsü'ne yeni bir ivme kazandırmalıyız"
Almanya, Fransa ve Polonya'dan oluşan Weimar Üçlüsü'ne de atıfta bulunan Scholz, "Sayın Tusk, Paris'ten yeni geldiniz. Almanya, Polonya ve Fransa arasındaki yakın işbirliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Avrupa Birliği için Weimar Üçlüsü'ne devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yeni bir ivme kazandırılmasını da öneriyorum. Dışişleri bakanlarımız bugün Paris'te zaten bir araya geldi. Ortak hedefimiz, Avrupa Birliği'nin yeni üyeleri de kapsayacak şekilde genişlemesinin yakında gerçeğe dönüşmesidir. Avrupa Birliği'nin bu genişlemeden daha güçlü çıkması gerekiyor" dedi.
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