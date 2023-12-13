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Almanya, BM Genel Kurulu'nda Gazze ateşkes tasarısında çekimser kaldı - Son Dakika
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Almanya, BM Genel Kurulu'nda Gazze ateşkes tasarısında çekimser kaldı

Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı. Dışişleri Bakanlığı, tasarının genel bir ateşkes çağrısı yaptığını ancak İsrail'in kendini savunma hakkını sorgulamadığını belirtti. Hamas silah bıraktığında İsrail'in kendini savunmak zorunda kalmayacağı ifade edilirken, insani duraklamaların rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardım ulaştırılması için gereklilik olduğu vurgulandı.

Almanya, BM Genel Kurulu\'nda Gazze ateşkes tasarısında çekimser kaldı
13.12.2023 - 00:59,
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Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tasarının genel bir ateşkes çağrısında bulunduğuna işaret edilerek "Ancak orada İsrail'in neden kendini savunmak zorunda kaldığını belirtmiyor. Çünkü Hamas 7 Ekim'de İsrail'e barbarca saldırdı. Çünkü Hamas İsrail'i yok etmeye devam etmek istiyor. Bu durum en azından dolaylı olarak İsrail'in Hamas terörüne karşı kendini savunma hakkını sorgulanır hale getirmektedir. Bu nedenle taslağı kabul edemeyiz." ifadelerine yer verildi.

Hamas silah bıraktığında İsrail'in kendini savunmak zorunda kalmayacağı belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut taslağa hayır demek de yanlış olur. Çünkü Filistinlilerin acılarına son vermek istiyoruz. Bu nedenle insani duraklamalardan yanayız. Böylece rehineler nihayet serbest bırakılacak. Böylece acilen ihtiyaç duyulan yardım Gazze halkına ulaşabilecek." denildi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamanın kendilerini zor bir kararla karşı karşıya bıraktığı aktarılan paylaşımda hem İsrail'de hem de Gazze'de insanların dayanılmaz acılarına son verilmesini istedikleri vurgulandı.

Kaynak: AA
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