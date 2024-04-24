Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Görüştü

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(ANKARA) - Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Steinmeier, "Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya'da seçimler ilgiyle izlendi" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile görüşmesi basına kapalı yapıldı. Görüşmede Steinmeier Yavaş'a, "Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya'da seçimler ilgiyle izlendi" dedi.